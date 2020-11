Castellammare di Stabia, mascherine chirurgiche gratis per i disabili

Castellammare di Stabia – Gesto di solidarietà dal Forum Disabilità e dal centro di ascolto “Koinonia“.

Le due associazioni hanno deciso di donare alle persone disabili mascherine chirurgiche. Un dispositivo di protezione individuale quanto mai utile e necessario in questa seconda ondata di contagio da covid, come ricorda in questi giorni in Piazza Plebiscito a Napoli la statua realizzata dallo scultore romano Jago: è ai più fragili tra noi che dobbiamo guardare.

L’appuntamento è ogni mattina dal lunedì al venerdì in due punti di distibuzione: presso la Biblioteca del Gesù in Via Padiglione Gesù 12,nel centro storico di Castellammare e in Via Fosso Luna 19. I volontari distribuiranno gratuitamente le mascherine a chi ne ha più bisogno.