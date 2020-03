L’Amministrazione Comunale di Montalto di Castro, per affrontare l’emergenza Coronavirus e dare un ulteriore aiuto necessario alla popolazione, ha previsto interventi e prestazioni straordinarie per gli anziani e per le persone con disabilità grave, al fine, soprattutto, di consentire ai cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Tale intervento riguarda il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare che possono essere richiesti anche da chi, finora, non ne ha usufruito.

Nel dettaglio l’aiuto consiste nell’effettuare quelle piccole commissioni, come l’acquisto di generi alimentari, di farmaci e, se necessario, la prescrizione degli stessi presso il medico di famiglia attraverso la consegna presso il proprio domicilio. Di eseguire per conto terzi il pagamento delle utenze e di altre incombenze presso gli sportelli finanziari (poste, banche etc). Inoltre, il servizio riguarda anche la preparazione dei pasti presso il domicilio della persona, sola, senza una rete di familiari disponibili per l’assistenza e con gravi limitazioni psicofisiche.

“Siamo pronti a dare una mano alle persone maggiormente a rischio – dichiara il vicesindaco Luca Benni – poiché le stesse sono considerate la parte di popolazione più fragile e più esposte a possibili complicanze se contagiate. Stiamo organizzando il servizio con la volontà di fare del bene per tutta la comunità”.

Per richiedere l’assistenza è possibile rivolgersi al settore dei Servizio Sociale del Comune chiamando il numero 0766.870175 (dal lunedì al venerdì, in orario d’ufficio. Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30, il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30); oppure inviare una richiesta scritta con Nome/Cognome e recapito telefonico alla mail: servizi.sociali@comune.montaltodicastro.vt.it

L’Amministrazione Comunale precisa che dette utenze non sono un call center da usare come numeri d’emergenza o di informazioni inerenti il Coronavirus.

Fonte: Comune di Montalto di Castro

