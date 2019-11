Il ternano Fabrizio Pagani, domenica 24 novembre, proverà a battere il record mondiale di apnea dinamica per disabili al chiuso, in una piscina di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone.

L’apneista ternano, pur essendo senza una gamba, gareggia anche con i normodotati che sott’acqua, a differenza di lui, usano lo stile a rana. “Non essendo Superman non posso fare distanze enormi, ma – afferma l’atleta ternano – ho trovato ormai la mia condizione e tento di fare il massimo di ciò che posso”. Fabrizio Pagani ha 51 anni e, durante gli allenamenti, è seguito dallo staff dell’Asd Zer0Limite con l’allenatore federale, Daniele Capezzali.

