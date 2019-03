E intanto si vola a 19 euro per Cagliari, Catania e Palermo

Pescara, 23 mar. (askanews) – E’ già attiva a partire da questo week end presso l’Aeroporto d’Abruzzo a Pescara, la nuova “Sala amica’ riservata ai disabili ed alle categorie speciali.

Uno spazio confortevole ed adeguatamente attrezzato, che consentirà all’utenza con esigenze particolari, di poter trascorrere in tutta tranquillità l’attesa dei voli. Passando alle rotte ed ai collegamenti in essere e nuovi, la compagnia aerea Volotea sta effettuando offerte con prezzi che partono da 19 euro per raggiungere Catania, Cagliari e Palermo dall’Aeroporto d’Abruzzo, che si trova a Pescara.

