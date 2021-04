Tiziana Cecchinelli presenta Il doppio silenzio dei segni

Tiziana Cecchinelli racconta Il doppio silenzio dei segni (Erga Edizioni) insieme a Carla Scarsi (prenotazione obbligatoria a questa e-mail). Appuntamento lunedì 3 maggio 2021, alle ore 18, alla Libreria Feltrinelli di Genova.

Genova –Per leggere questo libro bisogna togliere tutti i dialoghi e saper ascoltare il silenzio dei segni. Solo loro che disegnano la storia e che tracciano traiettorie di vita. Nessuno si accorge del vero linguaggio dei segni: le premonizioni. I segni raccontano il futuro e lo collegano al passato, come uno specchio che riflette e proietta ombre che marchiano, in modo spettrale, la superficie in cui prendono vita.