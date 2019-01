SESTO FIORENTINO – Una biblioteca di tutti, una biblioteca più accessibile. A 210 anni dalla nascita di Louis Braille la Biblioteca mette in mostra l’Alta Leggibilità. Una sezione situata in Sala Ragazzi si è in parte spostata nel corridoio della biblioteca per tutto il mese di gennaio per mettere in evidenza i propri materiali. Tra questi: libri in CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa), in AL (Alta Leggibilità, libri accessibili anche a chi ha specifiche difficoltà di lettura), in LIS (Lingua dei Segni Italiana) Silent Book, Audiolibri, libri di supporto per DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), per l’apprendimento scolastico tattili e in Braille grazie al progetto “A spasso con le dita”.

“A spasso con le dita” è un progetto nazionale avviato nel novembre 2010 a sostegno dell’integrazione fra ragazzi ciechi, ipovedenti e vedenti, ideato dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus e sostenuto da EnelCuore Onlus. Il progetto ha offerto gratuitamente una collezione di 6 libri tattili a biblioteche pubbliche, reparti pediatrici, istituzioni impegnate nella promozione della lettura e istituzioni che operano per l’integrazione scolastica e sociale dei bambini minorati della vista. Ognuno dei 6 libri è stato realizzato in 1000 copie, una vera sfida editoriale se si considera che le illustrazioni tattili sono interamente realizzate a mano e gli album allestiti artigianalmente.

Inoltre l’illustratore e scrittore Simone Frasca ha donato alla biblioteca il libro in versione Braille di “Bruno lo Zozzo e la collezione dei mostri” realizzato dalla Stamperia Braille di Firenze sotto la direzione di Susanna Rossi. E.A.

