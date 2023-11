Diritto allo studio come responsabilità condivisa: all’Audiofonetica il convegno sulle disabilità intellettive a scuola

PUBBLICITA

Dall’ultima rilevazione dell’ufficio statistico ministeriale si evince che il 96,8% del numero complessivo di alunni certificati ha disabilità psicofisica, nello specifico il 69,5% presenta una disabilità intellettiva.

PUBBLICITA

Questo dato ci permette di affermare che quest’ultima sia la disabilità maggiormente presente all’interno delle classi italiane. È perciò indispensabile, anche alla luce di tali evidenze, garantire un percorso formativo adeguato e di qualità per ciascuno studente, e capire come sviluppare concretamente un lavoro educativo-didattico funzionale ed efficace. Quando si parla di disabilità è fondamentale che la presa in carico del bambino non sia solo della scuola, ma sia il risultato di un lavoro condiviso con famiglie, associazioni e servizi, in un’ottica di corresponsabilità educativa.

Da questa premessa, in occasione della manifestazione “Infanzia e adolescenza i diritti diffusi…diffondi i diritti” promossa dal Dott. Mauro Ricca, Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Brescia, la Fondazione Bresciana per l’Educazione “Monsignor Giuseppe Cavalleri” insieme a CeDisMa – Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e Marginalità dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, propongono un’occasione di approfondimento e di studio per tutto il personale interno alla Scuola Audiofonetica ed esterno, dal titolo “Diritto allo studio come responsabilità condivisa: le disabilità intellettive a scuola” nell’ottica di favorire la maturazione di una prospettiva sempre più inclusiva e attenta al rispetto dei bisogni di tutti.

L’evento si terrà nella mattinata di sabato 25 novembre 2023 presso la Scuola Audiofonetica, in Via Sant’Antonio 51 a Brescia. Nato con l’obiettivo di dare degli strumenti utili e concreti per il personale scolastico, il convegno è caratterizzato da contributi tenuti da esperti e addetti ai lavori.

Il programma della giornata prevede una serie di interventi da parte di professionisti del settore, con l’obiettivo di approfondire le tematiche legate all’istruzione e all’assistenza educativa delle persone con fragilità intellettive.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali di Pierpaolo Camadini, Presidente della Fondazione Bresciana per l’Educazione “Monsignor Giuseppe Cavalleri”, di Giuseppe Bonelli, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia, e di Mauro Ricca, Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Brescia. L’evento sarà coordinato da Anna Paterlini, Direttore della Scuola Audiofonetica.

locandina audiof

Tra gli illustri relatori che interverranno durante la mattinata, si annoverano il Professor Luigi d’Alonzo, Ordinario di Pedagogia speciale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore del Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità (CeDisMa), e la Dottoressa Laura Maffazioli, Funzionario del Comune di Brescia, Responsabile del Servizio Interventi per le persone con disabilità, che approfondiranno

rispettivamente l’importanza dell’educazione per lo sviluppo delle persone fragili e l’esperienza del Comune di Brescia nell’assistenza specialistica a scuola tra il ruolo degli operatori e il diritto allo studio.

La Dottoressa Beatrice Brugnoli, Medico della Neuropsichiatria Infantile e Responsabile Sanitario del Presidio di Riabilitazione extraospedaliera del Centro Polifunzionale Don Calabria di Verona, porterà la sindrome di Angelman come esempio di disabilità complessa nella clinica e nell’educazione.

Nella parte conclusiva del convegno interverranno le Professoresse Federica Baroni e Ilaria Folci, Ricercatrici e Docenti di Didattica e Pedagogia speciale rispettivamente all’Università degli Studi di Bergamo e all’Università Cattolica del Sacro Cuore, per raccontare l’esperienza della Scuola Audiofonetica come esempio di lavoro efficace nella complessità.

L’evento si chiuderà con le conclusioni del Professor Luigi d’Alonzo, offrendo uno spazio di riflessione e sintesi delle tematiche affrontate durante il convegno.

Il convegno è patrocinato dal Comune di Brescia, dal Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Brescia e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore.

CS_convegno audifonetica

L’evento è gratuito e la partecipazione è garantita fino a esaurimento dei posti disponibili tramite iscrizione online sulla piattaforma Eventbrite (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-diritto-allo-studio-come-responsabilita-condivisa-732688249277).

È garantito il sevizio di interpretariato LIS

Ufficio stampa Valeria Magnoli

FONDAZIONE BRESCIANA PER L’EDUCAZIONE

MONS. GIUSEPPE CAVALLERI

Via Sant’Antonio 51 – 25123 Brescia

Tel/Fax 030 2004005

ufficiostampa@fondazionecavalleri.it

www.audiofonetica.it