Invito conferenza stampa “Villa Litta Accessibile – Il Patrimonio Culturale al servizio dell’inclusività'”

Martedì 14 giugno H. 18.00 Sala della Musica Villa Visconti Borromeo Litta Lainate – (Mi)

Largo Vittorio Veneto 12 – 20020 Lainate (MI)

LA STAMPA E’ INVITATA

Martedì 14 giugno alle ore 18, nella splendida cornice del Salone della musica di Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Villa Litta Accessibile – IL PATRIMONIO CULTURALE AL SERVIZIO DELL’INCLUSIVITA”, realizzato all’interno del bando VillattaforEnlightenment di Fondazione Cariplo.

Grazie alla collaborazione con Ente nazionale Sordi e con l’Istinto Ciechi di Milano la Villa si arricchirà di una nuova attenzione all’inclusione con video in LIS (Lingua italiana dei segni), pubblicazioni e ausili realizzati per i non vedenti che renderanno VILLA LITTA DI LAINATE ACCESSIBILE A TUTTI perché la cultura è di tutti e per tutti.

I MATERIALI SARANNO PRESENTATI DURANTE LA CONFERENZA STAMPA DAI REFERENTI DELL’ISTITUTO CIECHI DI MILANO E DELL’ENTE NAZIONALE SORDI.

UFFICIO STAMPA VILLA VISCONTI BORROMEO LITTA – LAINATE (MI)

Dr. Giuseppe Venuti

Giornalista turistico iscritto al Gruppo Italiano Stampa Turistica

