NUOVE VISITE GUIDATE PER GRANDI E BAMBINI TUTTI I FINE SETTIMANA

DAL 5 FEBBRAIO AL 27 MARZO 2022

www.vive.beniculturali.it

Dopo la grande partecipazione di pubblico registrata tra dicembre e gennaio, il fitto programma delle attività del nuovo Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia (VIVE), diretto da Edith Gabrielli, si arricchisce di appuntamenti e percorsi ogni fine settimana, per offrire ai visitatori di tutte le età nuove occasioni di conoscere, da prospettive sempre inedite, uno dei patrimoni museali tra i più rappresentativi d’Italia.

VISITE ANIMATE E PERCORSI ACCESSIBILI PER FAMIGLIE E BAMBINI

Nei weekend di febbraio e di marzo il VIVE metterà a disposizione di famiglie e bambini i percorsi di visita già attivi nei mesi scorsi e incrementerà ulteriormente il proprio programma con tre importanti novità.

Storie da sfiorare per adulti – Percorso tattile al Lapidarium di Palazzo Venezia

In questa speciale passeggiata nel loggiato superiore di Palazzo Venezia, condotta da educatori con competenze specifiche in accessibilità museale, l’esperienza tattile e sinestetica diventerà occasione di conoscenza dei capolavori dell’arte classica, medievale e rinascimentale del Lapidarium. Un racconto immersivo e inclusivo pensato per il pubblico normovedente, non vedente e ipovedente che coinvolgerà i partecipanti – adulti, ma anche famiglie con bambini – in un’attività di immaginazione guidata, oltre che dalla parola, anche da suggestioni tattili, sonore e olfattive.

Il giardino ritrovato

Tra ortensie, pini, magnolie e un magico boschetto di acanti, una speciale narrazione teatrale accompagnerà grandi e piccini alla scoperta di un giardino antichissimo, dove un tempo passeggiarono papi, diplomatici e artisti, residenti o illustri ospiti di Palazzo Venezia. Una storia dentro la Storia per immaginare viaggi avventurosi, imprese incredibili e curiosità tutte ancora da svelare.

VIVE in LIS

Una visita guidata in LIS che si snoderà tra le architetture rinascimentali di Palazzo Venezia e la modernità del Vittoriano, alla scoperta delle vicende storiche e artistiche che hanno trasformato questi luoghi in vere e proprie icone nel cuore della città di Roma.

A grande richiesta, inoltre, torneranno i percorsi di visita: Otto meraviglie a Palazzo Venezia, alla scoperta degli spazi e delle meraviglie racchiuse nel Museo di Palazzo Venezia; Camicie rosse e code di crine, per conoscere la vita e le imprese dei protagonisti del Risorgimento; Cartoline da Palazzo Venezia, lo speciale percorso animato dedicato alla scoperta di Palazzo Venezia; Vittoriano nel tempo tra arte e architettura, una visita suggestiva per esplorare i grandi spazi del Vittoriano e ripercorrerne la storia. I quattro percorsi saranno accessibili anche in LIS – Lingua dei segni italiana e condotti da guide e educatori sordi specializzati. Tra le tantissime attività messe nuovamente a disposizione di famiglie e bambini figura anche la visita guidata VIVE in una mappa, per raccontare l’identità del nuovo Istituto e per ripercorrere le vicende storiche e artistiche che hanno trasformato questi luoghi in vere e proprie icone nel cuore della città di Roma.

UNA NUOVA PROPOSTA EDUCATIVA PER LE SCUOLE

Le numerose attività dell’Istituto VIVE si allargano adesso anche alle scuole di ogni ordine e grado, che, per l’anno scolastico 2021/2022, potranno usufruire gratuitamente di visite animate, visite teatralizzate, visite animate in LIS – Lingua dei segni italiana, percorsi tattili e attività PCTO – Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento. Una nuova esperienza educativa alla scoperta delle origini dell’identità e dell’arte italiane, con l’obiettivo di far immergere gli studenti di tutte le età in un contesto capace di restituire la cultura, la società e la lingua di un Paese in continuo cambiamento.

Maggiori informazioni sulle attività per famiglie e per le scuole sono disponibili al sito ufficiale www.vive.beniculturali.it o inviando una mail a vi-ve.edu@beniculturali.it.

VISITE GUIDATE NEL FINE SETTIMANA

Per i mesi di febbraio e marzo, ogni sabato e ogni domenica, i visitatori di tutte le età potranno usufruire di un variegato programma di percorsi in italiano e in inglese, alla scoperta di aspetti noti e meno noti del Vittoriano e di Palazzo Venezia.

Alla luce del grande successo di pubblico dei mesi scorsi, infatti, verranno riproposti gli itinerari: Un palazzo, cento storie. Fatti e curiosità di Palazzo Venezia, viaggio alla scoperta degli ambienti di questo storico edificio e dei protagonisti che li hanno animati: cardinali e papi, re e ambasciatori, ma anche artisti come Mozart e Rossini; Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento, un itinerario completo, dagli appartamenti, ai saloni monumentali, per ammirare gli affreschi e le decorazioni marmoree del ‘400-‘500, ma anche i restauri novecenteschi, che hanno dato all’edificio il suo aspetto attuale; Vittoriano: simboli e significati del monumento nazionale degli italiani, che darà a tutti i visitatori l’opportunità di approfondire elementi e simboli alla base dell’identità nazionale, per imparare a conoscere meglio il monumento che celebra l’Italia e gli Italiani; Uno per tutti: il Milite Ignoto, percorso incentrato su due punti focali del Vittoriano, quali l’Altare della Patria e la Tomba del Milite Ignoto, elementi fortemente simbolici dell’identità nazionale italiana; Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale, importante occasione per riscoprire il Vittoriano sotto una luce diversa, non più soltanto come monumento alla patria, ma come notevole opera d’arte frutto del lavoro di interpreti dalla diversa sensibilità; Il Museo Centrale del Risorgimento, un viaggio nella memoria, per ripercorrere la storia dell’indipendenza e dell’unità d’Italia dalla fine del XVIII secolo alla Prima guerra mondiale.

Maggiori informazioni sono disponibili al sito ufficiale www.vive.beniculturali.it o inviando una mail a vi-ve.visite@beniculturali.it .

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

FEBBRAIO – MARZO 2022

VISITE ANIMATE NEI WEEKEND PER FAMIGLIE CON BAMBINI DAI 5 AI 12 ANNI

Le attività rivolte alle famiglie e le attività accessibili – visite animate in LIS e percorsi tattili – sono incluse nel biglietto d’ingresso, fino a esaurimento posti.

Per informazioni inviare una mail a: vi-ve.edu@beniculturali.it.



Si consiglia la prenotazione a questo link .

Le attività hanno una durata di 2 ore. I visitatori sono invitati a presentarsi 15 minuti prima dell’inizio dell’attività nel punto d’incontro in via del Plebiscito, n. 118.

Le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente anti-Covid-19.

Sabato 5 febbraio 2022

11.00 – VIVE in una mappa

15.30 – Vittoriano nel tempo tra arte e architettura

Domenica 6 febbraio 2022

11.00 – VIVE in una mappa

15.30 – Cartoline da Palazzo Venezia

Sabato 12 febbraio 2022

11.00 – VIVE in una mappa

15.30 – Camicie rosse e code di crine



Domenica 13 febbraio 2022

11.00 – VIVE in una mappa

15.30 – Otto meraviglie a Palazzo Venezia

Sabato 19 febbraio 2022

11.00 – VIVE in una mappa

15.30 – Vittoriano nel tempo tra arte e architettura



Domenica 20 febbraio 2022

11.00 – VIVE in una mappa

15.30 – Cartoline da Palazzo Venezia

Sabato 26 febbraio 2022

11.00 – VIVE in una mappa

11.30 – Vittoriano nel tempo tra arte e architettura in LIS

15.30 – Cartoline da Palazzo Venezia in LIS

15.30 – Camicie rosse e code di crine



Domenica 27 febbraio 2022

11.00 – VIVE in una mappa

15.30 – Otto meraviglie a Palazzo Venezia

Sabato 5 marzo 2022

11.00 – VIVE in una mappa

15.30 – Cartoline da Palazzo Venezia

Domenica 6 marzo 2022

11.00 – VIVE in una mappa

15.30 – Cartoline da Palazzo Venezia

Sabato 12 marzo 2022

11.00 – VIVE in una mappa

15.30 – Camicie rosse e code di crine

Domenica 13 marzo 2022

11.00 – VIVE in una mappa

15.30 – Otto meraviglie a Palazzo Venezia

Sabato 19 marzo 2022

11.00 – Vittoriano nel tempo tra arte e architettura

15.30 – Il giardino ritrovato

Domenica 20 marzo 2022

11.00 – Vittoriano nel tempo tra arte e architettura

15.30 – Il giardino ritrovato

Sabato 26 marzo 2022

11.00 – VIVE in una mappa

11.30 – Otto meraviglie a Palazzo Venezia in LIS

15.30 – Camicie rosse e code di crine in LIS

16.00 – Storie da sfiorare per adulti – Percorso tattile al Lapidarium di Palazzo Venezia

Domenica 27 marzo 2022

11.00 – VIVE in una mappa

11.30 – VIVE in LIS – Visita guidata adulti

15.30 – Camicie rosse e code di crine

16.00 – Storie da sfiorare per famiglie – Percorso tattile al Lapidarium di Palazzo Venezia

VISITE GUIDATE INCLUSE NEL PREZZO DEL BIGLIETTO

Le visite sono incluse nel biglietto d’ingresso, fino a esaurimento posti.

Per informazioni è possibile inviare una mail a: vi-ve.visite@beniculturali.it.



Si consiglia la prenotazione, a questo link .

Le visite si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente anti-Covid-19.

Sabato 5 febbraio

10:00 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in inglese)

10:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in italiano)

11:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in inglese)

11:30 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

12:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in italiano)

16:00 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

16:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in italiano)

17:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in inglese)

17:30 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

18:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in italiano)

Domenica 6 febbraio

10:00 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in inglese)

10:00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in italiano)

11:00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in inglese)

11:30 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

12:00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in italiano)

16:00 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

16:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in italiano)

17:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in inglese)

17:30 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

18:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in italiano)

Sabato 12 febbraio

10:00 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in inglese)

10:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in italiano)

11:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in inglese)

11:30 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

12:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in italiano)

16:00 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

16:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in italiano)

17:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in inglese)

17:30 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

18:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in italiano)

Domenica 13 febbraio

10:00 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in inglese)

10:00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in italiano)

11:00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in inglese)

11:30 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

12:00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in italiano)

16:00 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

16:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in italiano)

17:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in inglese)

17:30 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

18:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in italiano)

Sabato 19 febbraio

10:00 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in inglese)

10:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in italiano)

11:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in inglese)

11:30 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

12:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in italiano)

16:00 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

16:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in italiano)

17:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in inglese)

17:30 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

18:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in italiano)

Domenica 20 febbraio

10:00 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in inglese)

10:00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in italiano)

11:00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in inglese)

11:30 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

12:00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in italiano)

16:00 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

16:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in italiano)

17:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in inglese)

17:30 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

18:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in italiano)

Sabato 26 febbraio

10:00 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in inglese)

10:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in italiano)

11:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in inglese)

11:30 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

12:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in italiano)

16:00 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

16:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in italiano)

17:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in inglese)

17:30 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

18:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in italiano)

Domenica 27 febbraio

10:00 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in inglese)

10:00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in italiano)

11:00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in inglese)

11:30 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

12:00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in italiano)

16:00 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

16:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in italiano)

17:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in inglese)

17:30 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

18:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in italiano)

Sabato 5 marzo

10:00 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in inglese)

10:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in italiano)

11:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in inglese)

11:30 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

12:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in italiano)

16:00 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

16:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in italiano)

17:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in inglese)

17:30 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

18:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in italiano)

Domenica 6 marzo

10:00 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in inglese)

10:00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in italiano)

11:00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in inglese)

11:30 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

12:00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in italiano)

16:00 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

16:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in italiano)

17:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in inglese)

17:30 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

18:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in italiano)

Sabato 12 marzo

10:00 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in inglese)

10:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in italiano)

11.00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in inglese)

11:30 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

12:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in italiano)

16:00 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

16:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in italiano)

17:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in inglese)

17:30 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

18:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in italiano)

Domenica 13 marzo

10:00 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in inglese)

10:00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in italiano)

11:00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in inglese)

11:30 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

12:00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in italiano)

16:00 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

16:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in italiano)

17:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in inglese)

17:30 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

18:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in italiano)

Sabato 19 marzo

10:00 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in inglese)

10:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in italiano)

11:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in inglese)

11:30 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

12:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in italiano)

16:00 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

16:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in italiano)

17:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in inglese)

17:30 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

18:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in italiano)

Domenica 20 marzo

10:00 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in inglese)

10.00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in italiano)

11.00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in inglese)

11:30 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

12:00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in italiano)

16:00 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

16:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in italiano)

17:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in inglese)

17:30 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

18:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in italiano)

Sabato 26 marzo

10:00 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in inglese)

10:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in italiano)

11:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in inglese)

11:30 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

12:00 – Vittoriano. Simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani (in italiano)

16:00 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

16:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in italiano)

17:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in inglese)

17:30 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

18:00 – Uno per tutti: il Milite Ignoto (in italiano)

Domenica 27 marzo

10:00 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in inglese)

10.00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in italiano)

11.00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in inglese)

11:30 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

12:00 – Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale (in italiano)

16:00 – Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento (in italiano)

16.00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in italiano)

17:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in inglese)

17:30 – Un palazzo, cento storie: fatti e personaggi di Palazzo Venezia (in italiano)

18:00 – Il Museo Centrale del Risorgimento (in italiano)