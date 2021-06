Videoguide per non udenti al Museo di Artimino, il 17 giugno conferenza stampa

Videoguide in italiano nella lingua dei segni al Museo archeologico di Artimino, in provincia di Prato

La presentazione del nuovo servizio per turisti e visitatori non udenti sarà fatta nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 12 di giovedì 17 giugno nella Sala Rossa di Palazzo Strozzi in piazza del Duomo 10 a Firenze, sede della presidenza della Regione.

Parteciperà il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Con lui ci saranno il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, l’assessora alla cultura Stella Spinelli e la direttrice del Museo archeologico comunale di Artimino Maria Chiara Bettini.

I colleghi giornalisti potranno seguire la conferenza stampa in presenza oppure anche da remoto on line, al link che sarà inviato la mattina stessa dell’evento.