“MOI! Museums of Impact”: tra i relatori Serena Bertolucci, direttrice di Palazzo Ducale“

Lunedì 22 febbraio 2021 si terrà un momento di condivisione e coinvolgimento dei professionisti museali italiani sul tema dell’impatto sociale dei musei.

Arriva online il primo evento italiano di “Moi! – Museums of Impact”, progetto di cooperazione internazionale che mira allo sviluppo di un modello strategico di autovalutazione per i musei europei, con un’attenzione specifica all’impatto sociale. Lunedì 22 febbraio, con un format totalmente digitale, ospiti di spicco del mondo museale italiano si confronteranno sulle strategie messe in atto finora, condividendo strumenti e idee per il futuro: tra loro, anche la direttrice di Palazzo Ducale Serena Bertolucci.

Nel corso della giornata saranno presentati case studies dalla Finnish Heritage Agency, partner internazionale del progetto europeo MOI! mentre i direttori e le direttrici di alcuni musei italiani illustreranno le strategie che stanno mettendo in atto per massimizzare il loro impatto sociale e si confronteranno con rappresentanti istituzionali per condividere visioni e proporre possibili nuovi strumenti.

L’evento è organizzato da Bam! Strategie Culturali, società di consulenza e progettazione specializzata in servizi strategici per il settore culturale.

Oltre 400 operatori da tutta Italia si sono iscritti all’iniziativa.

Nel pomeriggio saranno organizzati dei tavoli di confronto online in cui alcuni dei professionisti museali presenti potranno dialogare tra loro e portare il proprio punto di vista sui temi della giornata. La partecipazione ai tavoli di confronto è stata riservata a 80 partecipanti ed è sold-out.

L’iniziativa è accessibile a operatori non udenti attraverso la partecipazione di un interprete LIS per tutta la giornata.

All’incontro parteciperanno: