di Cristiano Sanna

“L’arte ha sempre acceso una piccola luce negli occhi di chi la frequenta” ha detto una volta il grande architetto Renzo Piano. E quella luce poi illumina tutto il nostro immaginario sul mondo e sulla vita. Prima di noi artisti rimasti scolpiti nella storia hanno reinventato il mondo sempre partendo dai sentimenti e dalle vicende umane, spesso di uomini che scavavano nella loro interiorità, altre volte dal rapporto tra uomo e divinità, o tra umanità e natura. La chiusura dei musei per via delle misure di sicurezza sanitaria anti coronavirus che riguardano l’Italia, non impediscono di godere di tanta bellezza. Ecco un po’ di proposte per trascorre del tempo, come singoli o in compagnia, a visitare le collezioni online di alcune delle più belle raccolte d’arte. Con link diretto ai tour virtuali in alta definizione.

Gita agli Uffizi, Firenze

L’offerta del celebre museo è ricchissima. Per accedere alle mostre online, basta cliccare qui. Tra gli itinerari proposti, una maratona su Botticelli e la Primavera, un percorso sulle tracce dell’imperatore Traiano, una mostra di avvicinamento alla Pasqua e l’interessante Fabbriche di storie con dodici percorsi fra capolavori scelti, ciascuno dei quali è accompagnato da una spiegazione in formato audio

Dentro i Musei Vaticani

Dici Vaticano e dici Michelangelo, certo. Ma c’è moltissimo altro da vedere e viene presentato qui suddiviso in sezioni: grandi restauri, capolavori, dipartimenti, musei, aree archeologiche.

Altissima definizone: Pinacoteca di Brera

Solo qualche nome per dare l’idea di quanta spettacolare ricchezza d’arte sia raccolta nella celebre raccolta lombarda e disponibile qui: Mantegna, Signorelli, Leonardo, Giorgio Morandi. Con corredo video e la possibilità di “navigare” tra i dettagli delle opere. “Entrando” davvero dentro di esse.

MAXXI, l’altro sguardo sull’arte a Roma

Tre grandi sezioni ricche di opere, mostre, approfondimenti. I temi sono arte, architettura e una sezione a parte con un ricco archivio ancora dedicato all’architettura in tutte le sue evoluzioni. Basta un click, poi ciascuno può personalizzare il proprio percorso: partendo da qui. Contenuti anche in Lingua italiana dei segni, per ipoudenti.

Salto all’estero? Cominciamo dal British

Dall’antica Mesopotamia al Pantheon greco, dall’arte africana ai reperti egiziani e babilonesi. Il British Museum è un altro tempio mondiale della cultura, dell’arte e dell’archeologia. Nella sua versione online, si possono scegliere tour virtuali tra le collezioni e le gallerie.

L’allegra follia dell’arte contemporanea: Centre Pompidou

Duschamp e Otto Dix, Brancusi e Frida Khalo, Matisse e Mondrian. Il centro d’arte parigino è nato per dare spazio e luce a tutto ciò che vuole andare “oltre”. Visitabile online a partire dalle collezioni.

Sotto la piramide del Louvre

L’antico Egitto, certo, ma anche moltissimo altro. Attenzione: per fare il tour virtuale del famosissimo museo francese è necessario abilitare il plugin di Flash (il vostro computer vi chiederà di farlo), questo permette non solo di vedere le opere ma anche di “gironzolare” per le sale del celebre tempio dell’arte e dell’archeologia. Cominciando da qui.

Nella grandezza dell’antica Grecia

Atene celebra se stessa, dalla preistoria ai micenei fino alla grande epoca delle città in cui è nata la democrazia, con una serie di tour virtuali mozzafiato. Molto semplice fare il proprio “giro”: si comincia qui e si sceglie facilmente come proseguire.

Fra i colori dell’arte a New York

Il Metropolitan della Grande Mela ha una delle porte d’accesso al tour virtuale più semplici e accattivanti. E dice subito cosa si può fare con le varie opere che si esplorano. Da segnalare una interessante “ala” del museo online dedicata alle vite (e ai ritratti) di grandi personaggi che hanno fatto la Storia. Pronti? Start!

Un salto in Spagna

Il museo del Prado a Madrid è uno dei più celebri del mondo: dai “campioni” locali, Goya e Velazquez, al meglio dell’arte internazionale, qui le mostre sono suddivise per parole chiave (come “nudi”, “iconografia della vergine Maria”, “dei e mitologia”). La porta d’accesso al virtual tour è qui. Buon divertimento, contro l’isolamento da Coronavirus.

