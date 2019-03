Un Concorso Internazionale che ha la presidenza della Regista Giovanna D’Urso per sensibilizzare i giovani e i meno giovani ( I Concorsi di bellezza sono 3: il primo per i bimbi udenti e non udenti dai 3 ai 13 anni, il secondo Concorso di Bellezza per udenti e per non udenti dai 14 ai 30 anni, il terzo Concorso di bellezza e di Talento per udenti e per non udenti dai 30 anni in su, prima edizione a livello Internazionale).

Nei giorni 9 e 10 marzo e 9 e 10 aprile si svolgeranno le iscrizioni presso l’ELITE CAFE’ Di Calambrone – centro Commerciale Eliopoli Via del Tirreno 359 (PI). Ad intrattenere la prima parte della serata, la dottoressa Monica Chiarioni proietterà un interessantissimo “Cortometraggio” dal titolo: LA BATTAGLIA SPIRITUALE NELLA MENTE DI MARIO” avviando un interessante e unica Iniziativa che si chiama: CINEMA-TERAPIA (attraverso il cinema avviene una consapevolezza e successivamente il cambiamento; il Cortometraggio ha una di 22 minuti e tratterà il tema della battaglia giornaliera dei pensieri (di ansia, depressione, di dubbio, di sospetto, di vendetta, di paura …) che affollano la nostra mente non permettendoci di vivere al nostro pieno potenziale , proponendo una via d’uscita.

Il Cortometraggio è stato realizzato a titolo gratuito ed ha solo una valenza di promozione sociale. Si effettueranno casting, per proporre ai giovani e ai meno giovani l’iniziativa di aderire ai prossimi cortometraggi a titolo gratuito.

La Conferenza Stampa, si terrà al Bar Elìte Cafè di Calambrone, Centro Commerciale Eliopoli Shopping Center il giorno 9 aprile alle 11.00

