L’iniziativa

Al suo terzo anno di attività, dopo aver lavorato con centinaia di bambini, ragazzi e adulti, il Progetto educativo Nel/Col/Dal Museo civico Fattori di Livorno: opere, percorsi, link per la prima volta incontra la L.I.S. – Lingua Italiana dei Segni.

Domenica 24 febbraio 2019, alle ore 10.30 al Museo civico Giovanni Fattori di Livorno, si svolgeranno in L.I.S. le attività del percorso tematico Lavoro: nelle sale di Villa Mimbelli osserveremo dipinti e li metteremo in relazione con documenti e oggetti per conoscere artisti, opere, storie di lavori scomparsi o profondamente cambiati.

Il metodo multidisciplinare del Progetto Nel/Col/Dal continua così a declinare i propri contenuti per i vari pubblici: mantenendo sempre al centro l’opera d’arte, diventa momento di promozione della Lingua dei Segni Italiana, di inclusione e crescita, di sviluppo della accessibilità al museo e alla cultura.

L’iniziativa Museo civico in L.I.S. è totalmente gratuita e si rivolge a sordi, accompagnatori, studenti dei corsi LIS, formatori, insegnanti e interessati per un massimo di 15 persone.

Info e prenotazione: cell / WhatsApp 389.12.16.310 – 347.81.97.585 oppure e-mail progettomuseofattori@cfs.unipi.it

L’iniziativa è curata dal Progetto educativo Nel/Col/Dal Museo civico Fattori di Livorno: opere, percorsi, link del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, responsabile prof. Antonella Gioli, in collaborazione con il Comune di Livorno e i Servizi educativi del Museo civico Giovanni Fattori.

Si svolge nell’ambito del ciclo Gli incontri di Museia – Laboratorio di cultura museale sostenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.