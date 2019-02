Cosi come tanti altri gestori telefonici attivi sul territorio italiano, anche Fastweb in linea con quanto previsto all’interno della Delibera AGCOM n. 46/17/CONS, prevede delle particolari offerte a condizioni economiche agevolate per le categorie di utenti disabili affetti da sordità e cecità.

La Delibera sopra citata, “Misure specifiche e disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile” obbliga infatti tutti gli operatori a rivolgere delle agevolazioni economiche per tutti quegli utenti non udenti e non vedenti. Nel caso di Fastweb tali benefici sono previsti sia per i servizi di rete fissa voce e dati e solo dati che per servizi di rete mobile.

Si specifica sin da subito, che per poter usufruire di tutte le agevolazioni economiche elencate di seguito è necessario appartenere alle categorie individuate dalla legge n. 381 del 1970 s.m.i. (utenti sordi) e dalla legge n. 138 del 2001 (utenti ciechi).

Si evidenzia inoltre, che i benefici previsti per il servizio di rete mobile si possono applicare esclusivamente ad un solo numero di telefono Fastweb o di altri gestori, per i clienti che optano per il passaggio a Fastweb con la portabilità del proprio numero, e che è necessario rispettare il limite predetto per tutta la durata del contratto relativo alla fruizione dell’offerta di cui si richiede l’attivazione.

Telefonia Mobile

In questo caso il beneficio consiste in uno sconto del 50% sull’offerta mobileFastweb contenente chiamate illimitate sul territorio italiano ed il massimo bundle disponibile di Giga ed SMS.

Attualmente quindi, l’opzione tariffaria oggetto dello sconto per non udenti e non vedenti è la Mobile Freedom, costituita da minuti illimitati verso tutti, 1600 SMS e 20 Giga di internet in 4G, al costo mensile di 7,47 euro anzichè 14,95 euro. Sono inclusi nell’offerta anche il WOW FI, ovvero la rete Wi-Fi di Fastweb con oltre un milione di punti di accesso in Italia che permette di navigare gratis in Wi-Fi anche fuori casa in sicurezza, e per chi attiva entro il 31 Marzo 2019, salvo ulteriori proroghe, il Cloud illimitato WOW Space.

L’offerta in questione prevede il pagamento mediante addebito su carta di credito o conto corrente bancario (SEPA SDD), da fornire al momento della sottoscrizione. Tutti i nuovi clienti che decidono di attivarla online (con o senza contestuale richiesta di portabilità) fino al 19 Febbraio 2019, salvo proroghe, godranno del primo mese gratuito e del contributo di spedizione della SIM in promozione a 0 euro anzichè 5 euro a ordine.

Il bundle di traffico voce è valido anche per le chiamate internazionali verso oltre 60 destinazioni: verso i numeri di rete fissa Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria; verso i numeri fissi e mobile di Austria, Canada, Cina, Corea Del Sud, Danimarca, Guam, Hawaii, India, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Portorico, Repubblica Ceca, Romania, USA; verso i numeri mobili di Lettonia.

Fastweb per le proprie offerte ricaricabili sfrutta il meccanismo di Ricarica Automatica tramite il quale l’operatore controlla se il credito residuo sulla SIM è sufficiente per rinnovare l’offerta, procedendo, in caso negativo, ad effettuare una ricarica addebitata su carta di credito o conto corrente bancario forniti in fase di attivazione.

Mobile Freedom include anche l’ascolto gratuito della segreteria telefonica, il servizio di reperibilità “Ti ho Chiamato“ e la navigazione internet sotto rete fino a 4G, appoggiandosi alla rete di TIM.

Al termine dei Giga inclusi nell’offerta si continua a navigare in Italia con l’acquisto automatico di 1 GB extra a 2 euro (massimo 10GB al mese) disattivabile in qualsiasi momento. Terminati tutti i Giga disponibili, quelli inclusi e quelli extra eventualmente acquistati, la navigazione viene automaticamente inibita fino al rinnovo successivo.

In caso di minuti ed SMS extra soglia si applicano le tariffe di 5 centesimi di euro al minuto verso verso tutti i numeri nazionali e di 5 centesimi di euro per ogni SMS o MMS inviato.

In caso di Roaming UE e Svizzera, per questa offerta sono disponibili 500 minuti, 500 SMS e 1 Giga di traffico in Roaming. Per ulteriori informazioni sulla tariffa a consumo in Roaming UE e Svizzera, si invita a leggere l’approfondimento dedicato

Telefonia Fissa

Per quanto riguarda invece la rete fissa, le offerte agevolate sono due: INTERNET e INTERNET + TELEFONO, ed in entrambe è previsto lo sconto del 50% sul costo mensile.

L’offerta solo dati denominata INTERNET, prevede navigazione Internet Illimitata in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino ad 1 Gigabit/s (a seconda della tecnologia) senza telefono di casa, Modem FASTGate Incluso e servizio WOW-FI, al costo complessivo di 14,95 euro al mese anzichè di 29,95 euro.

Si specifica che questa offerta prevede la sola connessione fissa a internet, senza servizio telefonico, in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH.

L’offerta INTERNET+TELEFONO prevede Internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino ad 1 Gigabit/s (a seconda della tecnologia) e chiamate illimitate verso rete fissa, al costo di 17,48 euro al mese invece del prezzo di listino di 34,95 euro. Anche in questo caso sono compresi nel prezzo il Modem WiFi FASTGate ed il servizio WOW-FI.

Quest’ultima offerta, oltre ad internet illimitato, prevede anche una linea telefonica con chiamate illimitate e gratuite verso tutti i fissi nazionali e senza scatto alla risposta, mentre verso rete mobile nazionale a 5 centesimi di euro al minuto con tariffazione al secondo.

Le chiamate internazionali verso oltre 60 destinazioni, fissi o mobili, costano 5 centesimi di euro al minuto e non prevedono scatto alla risposta. Sono inclusi i servizi Chi Chiama, Avviso di Chiamata, Nascondi Numero, Disabilitazione chiamate e Trasferimento di chiamate.

Per entrambe le offerte di rete fissa, entro 30 giorni dall’attivazione il cliente può richiedere un servizio Digital a scelta, gratuito per 12 mesi o un buono di 100 euro nel caso del servizio Chili Cinema. Si può scegliere tra i seguenti servizi: per il gaming XBOX Live o PlayStation Plus, per l’intrattenimento Chili Cinema, per la produttività abbonamento Office 365, per i quotidiani digitali Corriere Della Sera, Repubblica, Il Sole 24 Ore, Gazzetta Gold, Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Tutti i servizi possono essere disattivati senza problemi alla fine del periodo di gratuità non essendoci obblighi di rinnovo.

Le offerte di rete fissa (INTERNET e INTERNET+TELEFONO) sono attivabili da tutti sia nei negozi Fastweb che online e disponibili soltanto per chi paga con carta di credito o addebito bancario. Anche per queste è disponibile, senza costi aggiuntivi, attivando entro il 31 Marzo 2019, salvo proroghe, il nuovo servizio WOW Space, che offre uno spazio Cloud illimitato.

Il cliente che desidera usufruire delle agevolazione sopra elencate deve innanzitutto attivare un’offerta Fastweb casa di rete fissa o una Fastweb mobile, tramite i canali di vendita standard, procedere alla compilazione del modulo relativo all’offerta alla quale vuole aderire (scaricabile dal sito ufficiale dell’operatore), ed allegarvi la certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante la sordità, la cecità totale o parziale, e per il caso in cui la domanda sia presentata da un utente convivente con il soggetto avente diritto, la certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare (stato di famiglia).

Infine bisogna inviare tutta la documentazione richiesta caricandola all’interno della propria MyFASTPage, alla sezione “Come posso aggiornare i dati della mia offerta“. MyFASTPage è in sostanza l’Area Clienti personale di ciascun utente, accessibile dal portale ufficiale www.fastweb.it.

Fastweb informa che la richiesta di applicazione delle agevolazioni economiche può essere presentata successivamente all’attivazione del servizio, che questa verrà gestita entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa della documentazione medica richiesta e avrà effetto dal giorno di presentazione della domanda completa e per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Il contraente è inoltre tenuto a comunicare immediatamente a Fastweb la data in cui il soggetto avente diritto cessi (se eventualmente dovesse accadere) di far parte del nucleo familiare. A decorrere dalla stessa data, l’agevolazione non verrà più riconosciuta e Fastweb avrà il diritto di richiedere il pagamento del servizio indebitamente fruito.

Si ricorda infine che, tutti gli utenti non vedenti parziali possono richiedere soltanto un’agevolazione tra quelle disponibili, scegliendo fra quelle previste per la telefonia fissa o mobile.

Per informazioni più dettagliate si consiglia di visitare il sito ufficiale dell’operatore o di mettersi in contatto direttamente con il Customer Care di Fastweb al numero 192193.

https://www.mondomobileweb.it