La Baviera firma precontratto per il vaccino Sputnik

Soeder, 2,5 mln dosi a luglio se vaccino russo sarà approvato

La Baviera sta per firmare un precontratto per ottenere un rifornimento del vaccino Sputnik russo, nel caso in cui sarà approvato in Europa. Lo ha detto il presidente del land Markus Soeder annunciando l’intesa con una impresa che si occuperà dell’approvvigionamento .

“Se lo Sputnik dovesse essere approvato in Europa, la Baviera otterrà già a luglio circa 2,5 milioni di dosi attraverso questa compagnia, per aumentare le dosi di vaccino a disposizione della regione”, ha detto Soeder.