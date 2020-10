MOSCA, 09 OTT – In Russia si sono registrati 12.126 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore: si tratta del numero piĂą alto di contagi in un solo giorno dall’inizio dell’epidemia e supera quindi il precedente picco di 11.656 casi giornalieri toccato lo scorso 11 maggio. Sono 1.272.238 i contagi registrati in totale in Russia, mentre, secondo i dati ufficiali, 22.257 persone sono morte a causa del morbo, di cui 201 nelle ultime 24 ore. (ANSA)