4 ottobre 2021 – Ore 16 collegamento streaming canale YouTube PortOfVenice

L’incontro è inserito nell’ambito dell’iniziativa nazionale organizzata da Assoporti “Italian Port Days“ (IPD)che prevede in programma di attività nei diversi territori per valorizzare il ruolo della portualità come risorsa, in virtù degli obiettivi promozionali istituzionali dell’ente per la policy di “Porto Aperto” .

Quest’anno, considerato che il tema individuato per gli IPD è la sostenibilità sociale e in questo contesto si inserisce il progetto delle AdSP italiane, Women in Transport – the challenge for Italian Ports, che mira a rafforzare l’impiego delle donne nei porti e offrire pari opportunità, Assoporti ha deciso di dedicare il 4 ottobre al tema della parità di genere (SDG5 dell’Agenda 2030 ONU) nel comparto marittimo-portuale, creando l’opportunità per presentare tale Progetto a livello nazionale e proponendo alle AdSP italiane, nella mattinata, di partecipare a un convegno on line cui si collegherà il Ministro Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini; e, nel pomeriggio, di realizzare iniziative a livello locale.

AdSPMAS vuole portare un contributo fattivo al raggiungimento dell’SDG5, e su indicazione del Presidente, si è ritenuto di farne, da un lato, il tema di approfondimento locale degli IPD con l’organizzazione di un dell’incontro “IN ROTTA PER LA PARITÀ DI GENERE NEL CLUSTER PORTUALE VENETO” che aprirà di fatto il programma di iniziative a Venezia; dall’altro di illuminare del colore del SDG5 la propria sede istituzionale (fabbricato 13 Santa Marta) per sensibilizzare l’opinione pubblica nella giornata dedicata a questo tema nei porti italiani.