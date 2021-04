Il brano è frutto della creatività di Marco Frattini prodotto in collaborazione con i Garden Groove ed è pensato per i runner

Meda (Mb) Il prossimo 24 aprile verrà presentato ufficialmente “Corro come il vento”, il primo brano musicale di Marco Frattini , titolare del brand iovedodicorsa.

All’arena di Milano, in occasione dell’evento X Walk& MIddle Distance Night – Meeting Nazionale della Marcia e del Mezzofondo, meeting di atletica organizzato da Top Training Asd e Giorgio Rondelli, per la prima volta verrà diffuso il brano dell’ex musicista e fonico e campione di maratona.



Marco Frattini, torna dopo un lungo silenzio obbligato, a calcare la scena musicale in veste di compositore, assieme a Garden Groove, gruppo musicale brianzolo.

Il singolo inedito “Corro come il vento” è stato prodotto infatti grazie alla sintonia di lavoro e d’intenti tra Marco Frattini, Andrea Baroldi e Alessio Barbieri. Andrea Baroldi componente di spicco della band, musicista eclettico, poli strumentista si è occupato degli arrangiamenti, della pre-produzione e Alessio Barbieri, cantante, della voce oltre agli stessi Frattini e Baroldi ai cori.

“Corro come il vento” è il primo singolo in uscita in questa nuova fase creativa musicale di Marco Frattini che vedrà alla luce altri 5 nuovi brani inediti. Generi eterogenei, passando dalla musicalità della disco music fino all’intensità del rock più duro e deciso. Un mix di sonorità vivaci, dal sapore fresco e frizzante che troveranno la giusta collocazione all’interno dell’ampio e affollatissimo panorama musicale.

Un brano dal ritmo incalzante, ma soprattutto una caricatura reale e umoristica del mondo podistico e dell’appassionato di corsa nell’intento di migliorare le proprie performance a ogni seduta di allenamento.

“Corro come il vento” può essere scaricato dalla sezione Jukebox del sito www.iovedodicorsa.com nell’edizione gratuita, oppure al costo di 16€ che prevede l’acquisto della bandana dedicata “Laguna Veneta” che verrà spedita gratuitamente in tutta Italia. Con l’acquisto della bandana si contribuirà alla creazione del video musicale del brano. Siete pronti a cambiare ritmo?

CHI E’ MARCO FRATTINI – Marco Frattini, laureato in Odontoiatria, dal 2006 è affetto da ipoacusia bilaterale profonda. In passato è stato fonico, musicista e ritorna, dopo un lungo periodo di inattività artistica, a uno dei suoi primi amori, la musica, con una serie di brani musicali imprevedibili e accattivanti.

Da sordo Marco ha trovato nella corsa una grande amica e si è laureato 3 volte campione italiano di maratona e di cross 2009/10/11 per la «FSSI» («Federazione Sport Sordi Italia») oltre a 4 titoli mondiali di categoria per medici e odontoiatri. Marco è anche istruttore FIDAL. La sua vena creativa va dalla stesura di libri, allo sviluppo dell’app «CiaoRunner», alla produzione di Iovedodicorsa, il brand dei runners indomiti di prodotti tecnici per il mondo dello sport, un cuore occhialuto che “sente” attraverso delle scarpe da running ma, soprattutto, un cuore sano e pimpante.

CHI SONO I GARDEN GROOVE – I Garden Groove nascono da un’idea comune di musica che vede come unico denominatore le buone vibrazioni.

Prendono ispirazione per il loro nome dalla canzone “Garden Grove” della band ska punk californiana Sublime che amava contaminare il proprio sound con reggae, funk, hip hop, dancehall e surf music.

La scaletta dei Garden Groove spazia infatti senza paura dal reggae al funk passando per l’alternative degli anni 90′ e il crossover.

L’organico della band è di soli quattro elementi ma prevede voci, chitarra, tromba, basso, batteria nonchè elettronica e loop station, il quinto elemento che consente di giocare sulla stratificazione sonora e la creazione di stanze sempre in evoluzione.

Alessio Bibe Barbieri – voce

Andrea Baroldi – chitarra, tromba, voce, loop e sample

Andrea Bergomi – basso

Samuele Giussani – batteria

Corro come il vento

Testo e musica: Marco Frattini

Programmazione informatica, chitarra, basso, fiati: Andrea Baroldi Voce: Alessio Barbieri

Cori: Alessio Barbieri, Andrea Baroldi, Marco Frattini Masterizzato presso: Hdstudio, Lecco da Stefano Fumagalli Grafica: Elena Origgi, Daniela Meda

Fotografia: Alessandro Martellotta, Tommaso Canciani Responsabile informatico: Gianluca Logozzo

Ufficio Stampa: Cesare Monetti