Il momento storico che stiamo vivendo è segnato dagli enormi problemi sanitari ed economici causati dalla diffusione della pandemia legata al Covid-19; questa emergenza può avere conseguenze psicologiche gravi sull’equilibrio dei singoli individui, sulla loro capacità di rapportarsi agli altri e prestare aiuto ai soggetti più fragili, sulla possibilità di capire e dare un senso a ciò che minaccia di travolgerci. Tolti dalla routine usuale, lo stato d’animo più diffuso oggi tra le persone sembra essere quello della confusione e del disorientamento, accanto al desiderio di ritornare ad una parvenza di “normalità”.

L’Associazione Mons. G. Marcoli che si pone da molti anni a fianco delle famiglie di non udenti italiani e stranieri in situazioni di particolare difficoltà, vuole offrire col progetto “Piccole riflessioni per apprendere dal Covid-19” una occasione per comprendere meglio il periodo da cui stiamo lentamente uscendo, ma che rimane carico di incertezza, soprattutto pensando alle gravi difficoltà economiche che stanno colpendo la popolazione e alla possibilità che in autunno si verifichi una seconda ondata dell’epidemia.

Si tratta di 5 video (dai 13 ai 25 minuti ciascuno) che verranno pubblicati settimanalmente sul canale YouTube dell’Associazione a partire dal 27 giugno e che saranno dedicati ad aspetti diversi della complessa situazione che ci troviamo ad affrontare.

Ci rivolgiamo in primo luogo ad una fascia di popolazione con difficoltà di comunicazione, le persone sorde, ma il servizio può essere usufruito, speriamo con qualche utilità, anche dalle persone udenti.

Gli interventi saranno presentati con traduzione LIS.

Il progetto è stato pensato e realizzato dalla psicologa psicoterapeuta Marisa Bonomi e dall’educatrice non udente Sara Castignari.

Scaricare da documenti:

Piccole riflessioni per apprendere dal Covid-19_programma

PIccole riflessioni_locandina

PROGRAMMA

27 giugno: Il comportamento individuale e collettivo in situazioni di crisi

4 luglio: Le pandemie antiche

11 luglio: Come fronteggiare le crisi e attivare le nostre risorse. Guardare le cose da un altro punto di vista.

18 luglio: Come i bambini risentono dell’ansia dei genitori, come parlare loro delle difficoltà che ci troviamo ad affrontare

25 luglio: Il coronavirus ed i nostri anziani: ripensare la struttura della famiglia occidentale. Il ruolo dei nonni nella famiglia delle società tradizionali (India-Nigeria).

Relatrice: Marisa Bonomi

Contributi di: Lydia Abulu– Shafali Mathur

Interprete LIS: Arianna Cattalini

Per informazioni:

https://www.facebook.com/associazionemarcoli www.associazionemarcoli.it segreteria@associazionemarcoli.it