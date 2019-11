Intende diffondere e valorizzare le migliori pratiche di accessibilità e inclusione in ambito museale in Italia …

Il convegno Patrimonio artistico e persone sorde: obiettivi e percorsi per l’accessibilità e la partecipazione intende diffondere e valorizzare le migliori pratiche di accessibilità e inclusione in ambito museale in Italia e in Europa e favorire la contaminazione e lo scambio di idee tra operatori e istituzioni internazionali.

Info su : https://www.theblank.it/listen-project

PROGRAMMA

9.30-10: Registrazioni

10-10.30: Saluti istituzionali

Stefano Raimondi – Presidente The Blank Contemporary Art;

Gianfranco Zanchi – Presidente Ente Nazionale Sordi di Bergamo;

Stefano Cattaneo – Direttore Pio Istutito dei Sordi di Milano;

Nadia Ghisalberti – Assessore alla Cultura, Turismo e Tempo libero.

10.30-11

Per una cultura inclusiva: esigenze, strumenti e modalità per una piena partecipazione delle persone con disabilità uditiva.

Consuelo Agnesi

Architetto, libero professionista;

CERPA Italia Onlus – Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell’accessibilità.

11-11.30

Lingua dei segni nell’universo dell’arte accessibile.

Carlo di Biase

Storico dell’arte in LIS, libero professionista;

Esperto in progetti di accessibilità per le persone sorde.

11.30-12: Pausa caffè

12-12.30

Educare all’arte: un percorso che inizia da piccoli.

Raffaella Carchio

Psicologa specializzata in psicologia della sordità.

12.30-13.00

Persone sorde e Lingua dei Segni: nuovi paradigmi nell’accessibilità dei programmi museali.

Elena Aparicio Mainar

Consulente per l’Accessibilità Culturale MNCARS e MNTB Madrid.

13-14.30: Pausa pranzo

Esperienze di inclusione e accessibilità museale

Modera: Enrico Dolza – Direttore dell’Istituto dei Sordi di Torino.

14.30-14.50

Marcus Dickey Horley

Curatore Public Program, Tate Modern e Tate Britain, Londra.

14.55-15.15

Anna Pironti

Responsabile Capo Dipartimento Educazione, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea.

15.20-15.40

Marinela Haxhiraj

Educatrice Museale, Servizi educativi e di Mediazione culturale Istituzione Bologna Musei – MAMbo.

15.45-16.15

Stefania Bertini

Educatrice Museale, BeGo Museo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino.

16.20-16.45

Ilaria Galbusera, Sara Tonelli (The Blank Contemporary Art) con Rachele Bellini (Coordinamento Servizi Educativi GAMeC) e Lucia Cecio (Responsabile Carrara Educazione).

16.45-17.00: Chiusura

Partecipazione gratuita.

Iscrizione obbligatoria: booking@theblank.it

CONTATTI

Per informazioni: educational@theblank.it

www.theblank.it/listen-project