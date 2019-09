AOSTA, 13 SET – Sono circa 200 i giovani provenienti da tutta Italia e aderenti al Comitato giovani sordi italiani (Cgsi) che partecipano ad Aosta, da oggi fino a domenica, alle iniziative organizzate in occasione del 25/o anniversario di fondazione dell’associazione. Sarà un incontro di ‘Poetry slam’, una performance di poesia in lingua dei segni, ad aprire questa sera al Pub Old Distillery il programma degli incontri.

Domani, dalle 10, al Cinéma Theatre De La Ville, si svolgerà il convegno celebrativo dedicato ai temi dell’autonomia, dell’empowerment, della diversità, dei diritti delle persone sorde e della deaf resilience. La tre giorni si concluderà domenica con una cerimonia di piantumazione di un albero a Sarre, in ricordo della nascita del Cgsi.

