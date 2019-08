Il comitato festa “San Michele Arcangelo” di Acquaviva Collecroce organizza domenica 1° settembre la camminata per i bambini sordo-ciechi

Programma:

dalle 8.30 alle 9.30: piazza Nicola Neri raccolta adesioni e quota partecipanti

ore 9.30: saluto delle autorità

ore 9.45: partenza della camminata di circa 6 chilometri. Si partirà da via G. Pepe, via Indipendenza, Strada Provinciale Sp78 – Bivio, strada Statale Ss157, discesa di collegamento tra Ss157 e Sp78, strada provinciale Sp78, via Indipendenza, via G. Pepe, piazza Nicola Neri

Al rientro congedo e saluti

L’intero ricavato sarà devoluto alla Lega del Filo d’Oro per poter accendere nei bambini una scintilla che li stimoli a trovare una strada per uscire dal buio e dall’isolamento nel quale sono confinanti

Quota di partecipazione 2 euro

Per info 3393357609 – 3288347997