Il Regno Unito approva la carne coltivata: via libera all’utilizzo (ma per ora nel cibo per animali)

L’azienda Meatly è stata la prima a ottenere il via libera per produrre cibo per animali con carne coltivata, fornendo documentazioni sulla sicurezza e i risultati dei test condotti sul prodotto. Assicurando l’assenza di virus, batteri, antibiotici e OGM.

Ma come si produce la carne in vitro? In questo caso si parte prelevando un piccolo campione da un uovo di gallina, coltivandolo con vitamine e aminoacidi in laboratorio, quindi facendo crescere le cellule in un contenitore simile a quelli in cui viene fermentata la birra. Per ottenere una pasta simile al paté di pollo, che ricade nella categoria dei “cibi umidi” per gli animali domestici.