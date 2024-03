AnimaLiberAction, abbattuti 4 cinghiali in un parco di Roma

‘Esecuzione barbara. Nessuna disinfezione per rischio Psa’

“Ieri mattina presso un parco urbano adiacente alla Biblioteca Comunale Renato Nicolini, nel quartiere Corviale in Roma, la ASL insieme alla Polizia Metropolitana di Roma ha interdetto l’ingresso del parco e ha ucciso 4 giovani cinghiali”.

Questa la denuncia dell’associazione a tutela degli animali AnimaLiberAction.

Il presidente dell’associazione Gianluca Bisogno ricostruisce: “Giunti sul posto, poco dopo aver ricevuto la segnalazione dei 4 cinghiali rinchiusi nel parco, da subito è stato evidente che nessuno tra agenti e operatrici Asl, stava seguendo alcuna procedura di protezione contro la Psa (la peste suina).

Durante le operazioni, noi liberi cittadini, attiviste e attivisti accorsi sul luogo, abbiamo ricevuto continue minacce di denuncia, derisioni, prese in giro nonché atteggiamenti sfidanti da parte degli operatori solo per aver richiesto delle semplici spiegazioni e per aver osato riprendere con lo smartphone quanto stava accadendo.

I cinghiali hanno tentato invano di trovare una via di fuga purtroppo inesistente in quanto il parco è recitanto in tutto il suo perimetro.

Il parco è stato aperto al pubblico subito dopo l’operazione di abbattimento, senza nessun procedimento di disinfezione del luogo e qualora i cinghiali risultassero affetti da PSA, chiunque sia entrato all’interno del parco fungerà da veicolo di trasmissione del virus AnimaLiberAction manifesta il proprio dissenso e sdegno verso le procedure barbare messe in atto, che non risolvono in alcun modo quella che il Comune di Roma definisce ‘emergenza cinghiali’ e per come i soldi pubblici vengano usati attuando metodi controproducenti e violenti.

L’uccisione di un essere vivente senziente non può e non deve mai essere la soluzione”.

