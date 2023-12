I tre cani a due zampe Cyrus, Deuce e Lucky hanno trasformato la loro disabilità in fonte di ispirazione per chi è in difficoltà

Cyrus, Deuce e Lucky sono tre cani che, a causa di incidenti che li hanno costretti a subire amputazioni, hanno solo due zampe. Questo non impedisce loro di affrontare la vita con coraggio: hanno trasformato la loro disabilità in una fonte di ispirazione per i pazienti del Bryn Mawr Rehabilitation Hospital in Pennsylvania, negli Stati Uniti. E non solo.

Domenick Scudera, un insegnante di teatro, ha sempre avuto un debole per i cani che hanno affrontato e superato dei problemi. Prima di diventare il felice proprietario di Cyrus, Deuce e Lucky, ha condiviso la sua vita con Festus, un pelosetto a tre zampe. Questa esperienza lo ha portato a comprendere quanto fosse significativo per i pazienti vedere cani disabili vivere al meglio. Quando Festus si è fatto avanti con l’età, Domenick ha adottato i tre cani a due zampe. Con loro ha continuato a diffondere positività e ispirazione ovunque andassero.

Cyrus è il più anziano del gruppo e si muove solo con le zampe posteriori. Viene da un rifugio in California. Lucky ha solo le zampe anteriori: ha affrontato un grave incidente in Egitto, dove è stato investito da un’auto. Deuce è stato trovato in un fossato nel Kentucky con le zampe posteriori gravemente infette e rotte, e persino schegge di proiettili.

Kathleen Liebsch, ergoterapista a Bryn Mawr, supervisiona il programma di terapia assistita con cani dell’ospedale. Ha subito notato gli effetti positivi della presenza di Cyrus, Deuce e Lucky sull’umore dei pazienti. Ha dichiarato: “Sono un concentrato di gioia. Rappresentano il momento più bello della giornata per i nostri pazienti”. I momenti di condivisione tra questi tre cani straordinari e i pazienti sono numerosi e toccanti. Cyrus ha recentemente accompagnato Domenick in un ospedale pediatrico, dove hanno fatto visita a un bambino muto. Il giovane paziente ha utilizzato una tastiera per esprimere i suoi sentimenti e ha scritto: “Amo Cyrus”. In un altro episodio memorabile, un paziente senza l’uso delle gambe ha tenuto uno dei cani di Domenick tra le braccia, godendosi l’istante senza bisogno di parole. Cyrus, Deuce e Lucky non ispirano solo i pazienti dell’ospedale. Domenick ha ricevuto messaggi da altre persone che, ispirate dalla storia di questi cani, hanno deciso di adottarne di simili. Per lui, non c’è vittoria più bella.

Nella loro vita quotidiana, Cyrus, Deuce e Lucky vivono come animali domestici normali, ognuno con la propria personalità unica. Cyrus è il fedele compagno di Domenick, Lucky è sempre pieno di energia nonostante la sua disabilità, e Deuce è il più dolce e tranquillo del trio. Per Domenick, prendersi cura di questi tre cani non è molto diverso dall’averne di quattro. L’unica differenza significativa è che deve aiutare Lucky a svolgere i suoi bisogni, poiché non ha sensibilità dalla vita in giù. “I cani disabili possono essere una sfida da collocare, ma una volta adottati, offrono un amore e una gratificazione senza pari – ha dichiarato Domenick – Guadagniamo molto nell’avere un cane diverso”.

di Daniela Borghi – La Stampa