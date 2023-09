Lo scorso 30 luglio l’orsa F36 si era resa responsabile di presunto attacco avvenuto a Roncone, nelle Giudicarie, nei confronti di due escursionisti che si erano accidentalmente imbattuti nell’animale che dormiva assieme al suo cucciolo. Da qui, la Provincia ha giudicato la femmina di orso un pericolo per l’incolumità pubblica e, giovedì, il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti ha firmato il decreto di abbattimento dell’orsa F36 dando mandato a procedere con l’immediato abbattimento al Corpo forestale.

A seguito del provvedimento emanato il 7 settembre dal Presidente della Provincia di Trento con ordinanza al “prelievo, quale misura di sottrazione all’ambiente naturale, tramite uccisione dell’esemplare di orso F36”. La Lega Antivivisezionista (Leal), ha immediatamente notificato un ricorso al TAR, ricorso che il Tribunale amministrativo, in composizione monocratica, ha accolto. Il giudice ha inoltre disposto la cattura dell’esemplare e la custodia presso il centro faunistico di Casteller di Trento. La Provincia Autonoma di Trento ha ora dieci giorni di tempo per depositare il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e il rapporto tecnico. Mentre la Camera di Consiglio è prevista per il 12 ottobre.

Il falso attacco

«L’orsa F36 – sottolinea Leal in una nota – si era resa responsabile di un falso attacco lo scorso 30 luglio quando due escursionisti l’avevano colta di sorpresa mentre dormiva con il suo cucciolo. In altra occasione, il 6 agosto, l’orsa si stava per avvicinare a una coppia ma è stata messa in fuga dalle grida e dai bastoncini da trekking agitati in aria. Di fatto l’orsa non è mai stata problematica e non si è mai resa responsabile di aggressioni».