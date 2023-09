PUBBLICITA

Ivor è un cucciolo nato sordo per via di una malformazione. Il pelosetto è stato abbandonato da ben 5 famiglie a causa della sua condizione. Nessuno si è mostrato caritatevole con lui e Ivor ha sofferto enormemente finché non ha conosciuto la persona giusta.



Dopo il quinto abbandono il piccolo Ivor, che aveva il cuore distrutto, ha raggiunto una RPSCA. RPSCA sta per “Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals”: si tratta di un tipo di associazione il cui compito è quello di occuparsi di animali che hanno subito maltrattamenti.

Quando il cucciolo ha fatto il suo ingresso nel centro non voleva interagire con nessuno e tendeva ad isolarsi. Quello che aveva subito purtroppo lo aveva portato a sviluppare dei seri problemi di fiducia nei confronti dell’essere umano. Come avrebbe mai potuto quel povero cane mettere di nuovo il suo cuore in mano a qualcuno? Ivor non era pronto a ricevere una nuova delusione e non voleva saperne nulla di socializzare neppure con gli altri cani.

Lo staff della RPSCA tuttavia non ha permesso che Ivor si lasciasse andare e si è impegnato per far sì che riacquisisse tutta la fiducia persa. Nei mesi in cui ha sostato all’interno della struttura il cane ha ricevuto costantemente amore e attenzioni. Nessuno lo ha mai fatto sentire “diverso” per la sua condizione e questo è stato determinante per la sua ripresa. Con il tempo l’umore del pelosetto è decisamente migliorato e questo gli ha permesso in seguito di fare conoscenza della sua attuale padrona: Ellie Bromilow. La donna si è fatta avanti per adottarlo dopo essere venuta a conoscenza della sua storia. Era pronta a farsi carico di tutto quanto e ha assicurato ai volontari dell’organizzazione che non avrebbe mai fatto mancare nulla a Ivor.

Oggi Ivor trascorre giornate felici in compagnia della sua nuova mamma. Ellie ha compreso fin da subito quanto fosse intelligente e gli ha insegnato a comprendere il linguaggio dei segni. Ivor dal canto suo ha imparato anche una cosa più importante: il significato della parola “amore“.

da Benedetta