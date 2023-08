PUBBLICITA

Da martedì scorso modelli elettrici hanno sostituito le classiche carrozzelle per turisti trainate da cavalli nella Ciudad Colonial di Santo Domingo

Santo Domingo, 24 febbraio 2021 – La Ciudad Colonial di Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, è l’unico insediamento ancora esistente fondato da Cristoforo Colombo.

Dal 1990 l’Unesco l’ha dichiarata patrimonio dell’umanità, e da martedì scorso modelli elettrici hanno sostituito le classiche carrozzelle per turisti trainate da cavalli.

Tutto questo per favorire sostenibilità ambientale e benessere animale.

Al di là dell’effettiva sostenibilità dei motori elettrici, ancora oggetto di discussione, dobbiamo dire che forse questo modello è più bello di tanti altri già visti in fase di prototipi.

Non ci pronunciamo per quanto riguarda il benessere animale, in casi come questo c’è sempre il timore che il pensionamento anticipato forzato coincida con una fine non esattamente felice per i protagonisti.

Ma vogliamo credere il meglio, e cioè che le autorità di Santo Domingo abbiano trovato una ottima sistemazione per gli ex-operatori turistici con la criniera.

Anzi, ne siamo praticamente sicuri visto che nell’isola non dovrebbero mancare il posto e il modo per garantire loro una buona pensione.

Da notare che la carrozzella elettrica dominicana richiama esattamente l’aspetto di un legno tradizionale, proprio come i modelli delle prime auto con motore a scoppio.

Il deposito del primo brevetto di automobile con motore a scoppio è del 29 gennaio 1886: all’Ufficio Brevetti dell’Impero Germanico fu registrato quello della ‘Patent Motorwagen’, che potete vedere qui.

E la mancanza evidente del cavallo in queste carrozzelle è come se ne sottolineasse il ricordo, l’evocazione.

Non sembra anche a voi?