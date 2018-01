Come insultare gli altri con la lingua dei segni

Il video che vedete qui sopra mostra alcune persone non udenti mentre rispondono a un’annosa questione: come si offende la gente col linguaggio dei segni?

di Raffaele Portofino

Non pensiate infatti che gli audiolesi non siano incazzati come voi, solo perché non urlano dal finestrino dell’auto o non vi sparano in faccia ciò che pensano di voi.

In realtà, il loro disappunto lo esprimono sia con le mani, sia con le espressioni facciali, come potete vedere nelle foto qui sotto.

Il video fa parte di una serie chiamata Shot by the Cut, in cui gli intervistati rispondono col linguaggio dei segni a domande come su come flirtare, come dire parolacce, quali domande si sono stancati di sentirsi porre e ciò che ne viene fuori è un universo affascinante e tutto da scoprire.

In più, imparare a offendere le persone senza che loro capiscano è un divertimento unico!

