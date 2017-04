Un kit aiuta gli insegnanti a parlare di disabilità

Come affrontare le questioni sulla disabilità in classe? Le risposte in questo nuovo kit didattico per gli insegnanti francesi proposti da ONISEP.

di Beatrice Credi – 25.04.2017

“Disabilità e scuola inclusiva” (scaricabile on-line) è uno strumento dedicato ai professionisti dell’istruzione per aiutarli a parlare di differenza e handicap ai loro alunni. Si compone di 8 moduli che offrono diverse attività ed esperienze da realizzare con il supporto di vari materiali. Slide, quiz, video per entrare ad esempio i, contatto con la lingua dei segni o con il basket in carrozzina. Ma non finisce qui.

La parte intitolata “La cultura, la disabilità e la cittadinanza” incoraggia gli allievi a riflettere sulla situazione di disabilità nel mondo e attraverso i secoli. Mentre “Scopri i mestieri“, invita gli studenti a inventare un servizio di occupazione per disabili. “Total Access“, invece, permette di scoprire il sito mobile e l’applicazione accessibile ai non vedenti o ipovedenti.

http://www.west-info.eu/