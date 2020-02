Per le Grotte di Castellana si rinnova l’appuntamento della Bit – Borsa Internazionale del Turismo, storica manifestazione organizzata dal 1980 che raduna nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo presso Fieramilanocity per puntare l’attenzione sulle novità del settore, favorire l’incontro tra gli operatori, promuovere le tendenze del business, favorire la formazione e presentare le esperienze turistiche più interessanti.

Appuntamento a Milano, da domenica 9 a martedì 11 febbraio, per incontrare operatori e buyers provenienti da varie aree geografiche e settori merceologici e presentare l’attività e la programmazione 2020. Occasione anche per aprirsi al confronto con i principali attori del sistema turistico per il sito carsico che ha chiuso il 2019 con un nuovo record di visitatori (321.982) e d’incasso (4.120.304,00 euro) e confermato il trend positivo anche nel primo mese del nuovo anno, attestandosi uno tra i principali attrattori del turismo in Puglia, pronto ad ospitare i turisti durante tutto l’anno.

In questa ottica e con l’obiettivo di perseguire un’offerta turistica quanto più integrata possibile e in linea con il territorio di riferimento, Grotte di Castellana srl sarà presente con il proprio spazio all’interno dell’area espositiva di PugliaPromozione – Agenzia Regionale del Turismo (padiglione 3 stand C55 C59 G54 G58).

Sempre in occasione della Bit le Grotte di Castellana, insieme al Comune di Castellana-Grotte (Ba), saranno protagoniste di una conferenza stampa dal titolo “Turismo per tutti: accessibilità, servizi e cultura delle Grotte”, che si svolgerà lunedì 10 febbraio alle ore 11 nello spazio conferenze della Regione Puglia e vedrà gli interventi dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia Loredana Capone, del Dirigente del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia Aldo Patruno, del sindaco del Comune di Castellana Grotte Francesco De Ruvo, dell’assessore al Turismo del Comune di Castellana-Grotte Giovanni Filomeno, del presidente Victor Casulli e del vice-presidente Francesco Manghisi (che insieme alla Consigliera Maria Lacasella compongono il CdA della Grotte di Castellana srl) e di Stefano Scagliuso, a cui è affidata la direzione artistica del sito turistico.

La conferenza sarà anche occasione per presentare “Grotte di Castellana Guida LIS”, nuova videoguida in lingua dei segni realizzata nell’ambito del progetto “Grotte 100% Accessibili”.

https://www.vivicastellanagrotte.it/