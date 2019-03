Ha registrato un record di presenze la visita guidata in LIS a Villa Reimann, che si è svolta questa mattina, nell’ambito della Giornata Internazionale delle Guide Turistiche. / 3 marzo 2019

Dopo il rinvio causa maltempo di domenica scorsa, una giornata soleggiata con temperature decisamente primaverili, ha fatto da cornice all’evento di oggi, organizzato in sinergia tra Associazione Guide Turistiche di Siracusa, Associazione “Sicilia Turismo per Tutti ” ed ENS di Siracusa. “Grazie a Carlo Castello, Donatella Minardi, Lucia Iacono e a tutte le guide turistiche” – commenta Bernadette Lo Bianco, presidente di “Sicilia Turismo per Tutti”, esprimendo grande soddisfazione per la “giornata di Cultura che è stata regalata a tutti”. Ad illustrare nella Lingua dei Segni i tesori della Villa è stata Rossella Bongiovanni, interprete LIS.

(foto: l’interprete in LIS, Rossella Bongiovanni, durante la visita guidata)