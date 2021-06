TikTok introduce i sottotitoli automatici nei video.

Una nuova funzione che favorisce l’inclusività, un aspetto fondamentale per il social. La Community di TikTok è infatti molto vasta ed eterogenea, ed è importantissimo per la piattaforma che tutti si sentano i benvenuti e a proprio agio.

Redazione Francesca

Oltre ad aver introdotto nuovi strumenti per contrastare il bullismo, lanciato la campagna Create Kindness e muoversi costantemente per garantire la massima sicurezza possibile sull’app, TikTok ha sempre promosso anche l’inclusività, una tematica molto attuale ed importante per tutti.

I sottotitoli automatici su TikTok

Con lo scopo di permettere anche ai non udenti o ipoudenti di capire cosa viene detto nei video, TikTok ha introdotto la possibilità di aggiungere i sottotitoli ai video, che riportano fedelmente tutto ciò che viene espresso a parole con scritte che compaiono in basso a sinistra.

Come funzionano i sottotitoli su TikTok

I sottotitoli vengono aggiunti in automatico da TikTok, senza che l’utente debba fare nulla. Quello che può fare sono modificarli in caso di errori o disattivarli, utilizzando gli appositi pulsanti.

Attualmente, i sottotitoli sono disponibili soltanto in Inglese Americano e in Giapponese, ma la funzione dovrebbe arrivare per tutti nei prossimi mesi. Quando arriveranno anche in Italia, riporteremo tutte le informazioni e le istruzioni da seguire per utilizzarli al meglio. Se ti interessa, leggi il nostro articolo dedicato a come inserire le scritte nei video su TikTok.