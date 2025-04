Su Instagram i minori di 16 anni avranno bisogno dell’autorizzazione dei genitori per trasmettere video in diretta

Meta, l’azienda che possiede Instagram, ha introdotto nuove regole secondo cui gli utenti sotto i 16 anni avranno bisogno dell’autorizzazione dei genitori per trasmettere video in diretta o rimuovere la censura automatica alle foto di nudo.

L’azienda ha detto inoltre che estenderà anche a Facebook gli “account per teenager”, introdotti su Instagram a settembre. La funzionalità sarà introdotta inizialmente negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e nel Regno Unito, e in seguito anche nel resto del mondo.

I profili per adolescenti sono impostati automaticamente sulla modalità privata, limitano la possibilità di ricevere messaggi da sconosciuti e alcuni tipi di contenuti come i video di risse, ricordano agli utenti di smettere di usare l’applicazione dopo un’ora e bloccano le notifiche di notte. Le restrizioni si applicano agli utenti con meno di 18 anni, e quelli con meno di 16 hanno bisogno dell’autorizzazione dei genitori per disattivarle. Meta ha detto anche che finora il 97 per cento degli utenti fra i 13 e i 15 anni le ha mantenute.

Redazione Il Post