Il Santuario della Madonna della Civita e il dogma dell’Immacolata

Il santuario della Madonna della Civita, uno dei più antichi d’Italia, sorge ad una decina di chilometri dal centro abitato di Itri, sulla cima del Monte Civita.

Il santuario si origina dai miracoli legati all’immagine in legno della Vergine, che salvò due monaci basiliani durante la persecuzione iconoclasta voluta dall’imperatore Leone Isaurico a Costantinopoli, nell’ottavo secolo. I due uomini restarono rinchiusi per 54 giorni in un baule con il dipinto, dopo dei quali vennero ritrovati a Messina sani e salvi. In seguito, la stessa immagine venne ritrovata a Itri, sul Monte Civita durante un incendio, guarendo un pastore sordomuto e facendogli ritrovato il figlioletto sperduto.

Il quadro bizantino raffigurante la Madonna della Civita

Il quadro raffigurante la Madonna della Civita è di stile bizantino ed è stato restaurato più volte. Una volta nel diciassettesimo secolo, per la prima incoronazione del 1777, quando la tavola di legno su cui poggiava il quadro fu sostituita da una lastra di rame. La seconda volta nel 1815, nel momento in cui un fulmine colpì la tela rischiando di distruggerla, facendo sistemare nuovamente il quadro su un telaio di legno. Lo stesso su cui è posta ancora oggi.

L’icona presenta un grande fascino per chiunque vi si accosta, e raffigura Maria Santissima della Civita, che si affaccia regale e dolce dalla cornice dorata. Il suo sorriso, austero, colpisce il cuore dei fedeli restituendo un senso vivo di soprannaturale. Il suo volto è bruno, il viso ovale e il mento tondeggiante, sotto le piccole labbra e i grandi occhi vivi. Sopra le sue ginocchia, in un gesto di sublime maternità, il Bambin Gesù, con la mano destra alzata e benedicente.

Il salvataggio dell’immagine della Vergine della Civita

Nel corso della seconda guerra mondiale il rettore del santuario, don Lidio Borgese, salvò l’immagine dai tedeschi nascondendola sotto il suo mantello, e viaggiando con essa fino a Sonnino e Cisterna di Latina. Le prime note relative al santuario riportano invece al lontano 1147, e a una donazione per il restauro della chiesetta della Madonna della Civita.