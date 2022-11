Decesso di Padre Giustino Rovai (PMS)

P. GIUSTINO ROVAI, pms

(Reggello-FI 1.10.1924 – Firenze 10.11.2022)

a quasi 99 anni, il 10 novembre 2022 ha lasciato questa terra per il Paradiso.

Nato a Regello (Firenze) nel 1924, nel 1939 fece ingresso nello studentato romano della Piccola Missione per i Sordomuti e nel 1942 fece la pri-ma professione religiosa. A Roma nel 1945 conseguì l’abilitazione all’insegna-mento ai sordomuti e fu ordinato presbitero nel 1950. Nella lunga carriera di insegnante e di missionario dei sordi operò via via negli Istituti Gualandi per Sordomuti a Roma, Bologna e Giulianova (Teramo), nell’Istituto Provinciale di Venezia a Marocco di Mogliano Veneto (Treviso), nell’Istituto “Donnino” a Vignale di Novara, nell’Istituto Fratelli Gualandi di Catania, nell’Istituto dei Sordi di Torino a Pianezza (Torino).

Fu pure direttore dell’Istituto Fratelli Gualandi di Catania dal 1978 al 1984. Nell’ambito della congregazione Piccola Missione per i Sordomuti ha ricoperto per vari anni il ruolo di consigliere generale, e segretario generale.

Per diversi anni ha ricoperto l’incarico di Assistente Ecclesiastico del MAS, il Movimento Apostolico Sordi di Roma. Persona stupenda, aperta e lucida, sempre positivo e lungimirante nelle scelte, ha trascorso gli ultimi anni nel Convitto Ecclesiastico di Firenze ove è deceduto il 10 novembre del 2022.

Il suo funerale, è stato celebrato, assieme a quello di P. Giuseppe Gissi lunedì 14 novembre nella chiesa parrocchiale dei Santi Patroni d’Italia, vicina all’ex Istituto Gualandi, con 10 sacerdoti concelebranti e grande partecipazione di ex alunni e soci del Mas. Ha trovato riposo al Verano di Roma, nelle tomba della Piccola Missione per i Sordomuti.

P. Giustino rimarrà un riferimento non solo per la Piccola Missione ma anche per tutti coloro che, nel corso della sua lunga vita, hanno avuto il piacere di conoscerlo.

P. Vincenzo Di Blasio