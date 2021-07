Strazzari al raduno azzurro di Cemmo pensando agli Europei di ottobre a Pescara

Continua l’avventura azzurra di Viola Strazzari, classe 2001, che ha al suo attivo diverse presenze con la maglia azzurra nella nazionale italiana pallacanestro sorde.

Viola, che come tutti gli sportivi ha dovuto fare i conti con il Covid, è stata convocata dal direttore tecnico della nazionale, Beatrice Terenzi, per prende parte al raduno in programma a Cemmo (Brescia) dal 9 all’11 luglio.

“E’ stato un anno di stop – dice Viola – finalmente l’attività sportiva”. L’obiettivo di Viola e delle sue compagne è legato agli Europei che, in questa stagione, sono in programma in Italia, a Pescara, dal 16 al 23 ottobre.