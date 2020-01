Il 21 e 27 gennaio su Rai 3 va in onda I Nuovi Eroi con Ilaria Galbusera e Igor Trocchia

Il mondo dello sport sordi (e non solo) sbarca in tv attraverso un nuovo programma, in onda da oggi alle 20.20. Si tratta de “I Nuovi Eroi” che andrà in scena sulla Rai, più precisamente su Rai3, e che avrà come protagonisti persone comuni le quali, ad un certo punto, sono andate oltre ai limiti facendo qualcosa di straordinario, credendo nelle proprie idee tanto fortemente da cambiare il proprio piccolo pezzo di Mondo quotidiano.

Sono coloro che hanno ricevuto l’onorificenza al Merito della Repubblica da Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, un anno fa.

Tra di loro, ci sono anche Ilaria Galbusera, capitano della nazionale di pallavolo femminile sorde che, con il suo operato, mette in connessione il mondo dei sordi e degli udenti costantemente (in onda martedì 21 gennaio, ore 20.20, Rai3) e Igor Trocchia, allenatore della nazionale maschile di calcio a 11 sordi che nel maggio del 2018 ritirò la squadra giovanile che allenava dopo dei cori razzisti rivolti ad un suo giocatore (in onda venerdì 27 gennaio, ore 20.20, Rai3).

