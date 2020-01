“Trasmettere passione, raccontare esperienze perché siano di esempio e di ispirazione”: è lo slogan che ha connotato in positivo la recente “Festa dello sciatore” al palacongressi, che lo Sci club Tonezza ha proposto con tutta una serie di intrattenimenti per soci, bambini, giovani e adulti.

Momento forte della serata, cui ha assistito un folto pubblico, è stato l’intervento del pluricampione scledense Giacomo Pierbon, non udente dalla nascita, ma capace, con la pratica dello sport, di accettare e superare la sua disabilità, sviluppando doti che gli hanno permesso di vincere, nelle paralimpiadi per sordi, 3 medaglie d’oro e 2 d’argento nel 2015 in Russia, mentre nello scorso dicembre, a Santa Caterina Valfurna, è stato consacrato uomo dei record, vincendo 5 ori in altrettante discipline dello sci alpino.

L’intervista si è trasformata ben presto in una lunga chiacchierata, appassionata e coinvolgente, il cui il campione ha spiegato ciò che sta sotto al successo sportivo: frutto di sacrifici, di sofferenze, di cadute, di voglia di rialzarsi e di ricominciare, di migliorarsi, di impegno e di forza di volontà

https://www.ilgiornaledivicenza.it/