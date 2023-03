“O anche no”: donne e disabilità, una doppia discriminazione

PUBBLICITA

da Francy279

“O Anche No”, programma di inclusione sociale e disabilità realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità, nella puntata in onda domenica 5 marzo a partire dalle 10:30 circa (in replica lunedì 6 marzo alle ore 1:05) su Rai 3 si occuperà della condizione delle donne con disabilità.

Paola Severini Melograni intervista Zoe Rondini, autrice, pedagogista, blogger, in occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, a partire dalla mappa dell’intolleranza curata da Vox Diritti che vede la donna con disabilità al centro di una doppia discriminazione. Nel corso dell’intervista anche un contributo video della direttrice dell’Istat Linda Laura Sabbadini.

Alessandro Sansoni, a Roma, fa visita al Polar Park, prima pista di pattinaggio in Italia che consente a tutti e tutte di scivolare in sicurezza e gratuitamente grazie a un carrello con dei binari che permettono anche a persone con disabilità e in carrozzina di poter pattinare sul ghiaccio. Ne parla con Filippo Nicastro, responsabile della comunicazione del progetto.

Nello spazio “Vedere Oltre” con Daniele Cassioli questa settimana c’è Flavia Celano, musicista con degenerazione maculare congenita, che scrive e canta canzoni con il suo ukulele.

Riccardo Cresci va a Cernobbio, dove c’è un bistrot che si chiama Anagramma ed è anche un progetto educativo, nato dalla costola dell’Associazione Cometa di Como, che dal 1986 si occupa di accogliere bambini e ragazzi per promuoverne lo sviluppo e una crescita armoniosa, prevenendo difficoltà e favorendo la formazione e l’inclusione.

Ne parla con il responsabile Marcello Bettaglio.

Come sempre, infine, spazio dedicato alla musica rock dei Ladri di Carrozzelle e ai Disegni di Stefano Disegni, che in questa puntata racconta una storia di trasporti e disabilità a Palermo.

Tutte le puntate e le stagioni precedenti di O Anche No sono disponibili su Raiplay:http://www.raiplay.it/programmi/oancheno