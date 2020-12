Speciale Natale “Decoriamo l’albero” con Lampadino e Caramella

Laboratorio sensoriale inclusivo per tutti i bambini

Ultimo appuntamento con i laboratori inclusivi ispirati al cartoon able Lampadino e Caramella. I due simpatici fratellini, protagonisti della speciale serie tv in onda su Rai Yoyo – la prima al mondo ad essere rivolta a tutti i bimbi, con o senza deficit sensoriali, – si preparano a festeggiare l’arrivo del Natale con una nuova, “giocosa”, attività.

Traendo spunto dall’episodio Un Natale Rock’n’Roll, nel corso dell’incontro di giovedì 17 dicembre – sempre in diretta facebook sulla pagina dedicata (@lampadinoecaramella) a partire dalle 17.00 – si realizzerà e decorerà un albero di Natale. I più piccoli potranno crearlo seguendo il proprio gusto con l’aiuto di cartoncini, tempere, pennarelli, forbici e nastro biadesivo e poi divertirsi ad abbellirlo con le palline di carta che avranno prima disegnato e colorato.

Un modo per liberare la creatività ma anche per riunire la famiglia e per riscoprire tutti insieme, e attraverso il gioco, il valore della condivisione e dell’amicizia come insegna la puntata finale del cartone e come vuole lo spirito del Natale.

Promossi e ideati da Animundi e dalla società Diva Entertainment di Milano, realizzati in collaborazione con Circo Wow, Mariù Animazione, Saltimbanco Animazione e Tadà Eventi, i laboratori sensoriali inclusivi sono pensati per offrire un’opportunità di svago e di intrattenimento a tutti i bambini, nessuno escluso, proprio come il cartone Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa al quale si ispirano e con cui condividono profondamente obiettivi e intenti.

L’importanza dell’inclusione, la valorizzazione di abilità altre e il superamento delle barriere vengono incoraggiati – grazie anche al supporto della rete e delle nuove tecnologie – attraverso attività volte a stimolare tutti i sensi, a prendere consapevolezza del proprio corpo, ad affinare empatia, percezioni e sensazioni. La presenza di un’interprete LiS e la dotazione di specifiche schede CAA, elaborate secondo i principi della Comunicazione Aumentativa Alternativa, consentono anche a bambini sordi, autistici e con bisogni comunicativi complessi di seguire quanto proposto nei vari incontri.

Per informazioni sui laboratori: Pagina Facebook Lampadino e Caramella

