NEL MAGIREGNO DEGLI ZAMPA il primo cartone animato “cartoon able” al mondo inclusivo, rivoluzionario e adatto a tutti i bambini, in onda su Rai Yoyo

Cs Lampadino e Caramella_Premio UNICEF_dicembre 2020

È Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa a vincere il Premio Unicef 2020. Nell’ambito della 24/a edizione conclusasi ieri di “Cartoons on the Bay”, il festival dell’animazione crossmediale e della tv dei ragazzi promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, lo speciale cartoon able – prodotto da Animundi in collaborazione con Rai Ragazzi e in onda tutti i giorni su Rai Yoyo – si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento, imponendosi sulle 51 opere finaliste per il suo impegno totale all’inclusione.

“Questo cartone animato così inclusivo e senza barriere è rivolto a tutti i bambini e li educa a sviluppare un approccio alla vita differente. Trovare le soluzioni più efficaci partendo da diversi punti di vista. Avere abilità diverse apre nuove strade insolite e inaspettate che fanno raggiungere il traguardo a volte prima degli altri. Tutti bambini sono unici e speciali. I personaggi, i colori, la musica e le storie sono ben studiate, piacevoli e delicate per il pubblico di bambini e bambine a cui si rivolgono”. Così ha spiegato il presidente dell’Unicef Italia Carmela Pace, ricordando anche la storica collaborazione con “Cartoons on the Bay”, un canale prezioso e imprescindibile per comunicare con il mondo dei ragazzi e dei più piccoli attraverso un linguaggio che possa essere percepito come vicino e contribuire alla loro crescita e sviluppo.

Inclusive e accessibili, le vicende dei due fratellini e del loro amico, il cagnolino Zampacorta, sono davvero rivolte a tutti i bambini, con o senza deficit sensoriali. Storie semplici ma non banali, raccontate in modo sorprendentemente nuovo grazie a una metodologia rivoluzionaria, ricorrendo a codici comunicativi e a linguaggi del tutto inediti per il mondo dell’animazione, studiati per intrattenere e stimolare la fantasia di ogni bambino.

Un premio importante quello assegnato dall’Unicef a Lampadino e Caramella che a distanza di nove mesi dalla data della prima messa in onda, il 29 marzo scorso, aggiunge ulteriore valore e orgoglio ai risultati finora ottenuti.

Tra i titoli portanti del palinsesto di Rai Yoyo nel pieno dell’emergenza sanitaria, con il preciso intento di essere vicini come servizio pubblico ai bambini che devono affrontare maggiori difficoltà e alle loro famiglie, il cartone prodotto da Animundi ha raggiunto traguardi notevoli insieme a indici di ascolti record, con picchi di oltre 300.000 spettatori. Uno share altissimo, frutto di un successo che prosegue ancora oggi e che fa di Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa uno dei cartoni animati più visti, e apprezzati, di Rai Yoyo.

Per maggiori informazioni:

www.lampadinoecaramella.it

Pagina Facebook Lampadino e Caramella