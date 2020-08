Tv2000: il palinsesto dal 1° al 18 agosto

Tv2000 anticipa il palinsesto della settimana dal 1° al 18 agosto (canale 28 dt e 157 Sky)

Sabato 1° agosto

La cantastorie – 10.30 Martina Folena, accompagnata dalle musiche di Mario Incudine, racconta ai bambini le fiabe più belle: popolari e classiche, che appartengono al patrimonio regionale d’Italia e di tutto il mondo.

Borghi d’Italia – 14.25 Protagonista Caderzone Terme, nel cuore della Val Rendena, in provincia di Trento. La storia e la vita cittadina con il parroco e il sindaco, poi la tradizione, i prodotti tipici, e le bellezze architettoniche e naturali.

Sulla strada – 15.20 Venti minuti dedicati al Vangelo della domenica, con il teologo francescano padre Giulio Michelini. Al centro della liturgia il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci per sfamare la folla.

Soul – 20.50 Ospite Valeria Della Valle, storica della lingua italiana, accademica della Crusca, dell’Arcadia, i templi che custodiscono un patrimonio che ci identifica come popolo, e come persone: la lingua che parliamo è il nostro biglietto da visita.

Notorius – 21.20 Ingrid Bergman, voluta fortemente dal regista, e Cary Grant sono i protagonisti del film sullo spionaggio, considerato uno dei migliori di tutti i tempi. Parte su Tv2000 il ciclo dedicato ad Alfred Hitchcock.

Una donna alla casa bianca – 23.10 Serie tv americana con il Premio Oscar® Geena Davis nei panni della prima presidente degli Stati Uniti. Una donna, moglie e madre alla guida di uno dei Paesi più ricchi e influenti del mondo.

Domenica 2 agosto

Messa presso il Sacello sul Monte Grappa – 10 La Messa presso il Sacello dedicato alla Madonna del Grappa (in Provincia di Treviso) a commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Celebrerà il vescovo di Belluno-Feltre, mons. Renato Marangoni.

Borghi d’Italia – 14.20 Valsinni: comune lucano in provincia di Matera. La storia e la vita cittadina con il parroco e il sindaco, poi la tradizione, i prodotti tipici, e le bellezze architettoniche e naturali.

Soul – 20.30 Raffaele Guariniello, una carriera dedita alla giustizia, alla tutela del lavoro e della salute dei cittadini. Dalle schedature Fiat negli anni 70 ai clamorosi casi Eternit e il più recente processo per la strage della Thyssen

Nord e sud – 21 Patrick Swayze e Kirstie Alley sono tra i protagonisti della serie televisiva americana del 1985: attraverso i loro personaggi e i loro amori si raccontano gli antefatti della Guerra di secessione.

Lunedì 3 agosto

Bel tempo si spera – 9.10 Programma che apre la mattinata di Tv2000 con tante storie e ospiti: attualità e costume, economia e volontariato, spettacolo, arte, musica, feste popolari e collegamenti quotidiani da tutte le regioni.

Il mio medico – 10 Programma di informazione medica. Consigli utili e pratici per diffondere una cultura della salute: novità scientifiche, mediche e sanitarie con luminari in collegamento dagli ospedali d’Italia.

Quel che passa il convento – 11 Cooking show. Ogni giorno si propongono ricette della tradizione, tipicità regionali e rivisitazione di piatti della cucina italiana. Dall’antipasto al dolce un menù completo con i sapori d’Italia.

L’ora solare – 14 Incontro Franca Fossati Bellani, pioniera dell’oncologia pediatrica che racconta la sua vita nel libro ‘Curare i bambini è la mia medicina’, e Katherine Wilson autrice de ‘La moglie americana’.

Siamo noi – 15.20 Programma di approfondimento sull’Italia che cambia, che costruisce il bene comune e cerca di rialzarsi dalle disastrose conseguenze socio economiche causate dalla pandemia. Al centro il territorio.

Il diario di Papa Francesco – 17.30 Il racconto dei primi mesi del Pontificato di Papa Francesco: dalla sorpresa per la scelta del nome, al semplice ‘buonasera’ dalla loggia della Basilica di san Pietro, alle prime confidenze ai giornalisti.

Davide e Golia – 21.10 Con Orson Wells nei panni di Re Saul. È la storia di Davide, scelto da Dio per diventare re di Israele. Tra le sue grandi imprese la vittoria contro i Filistei e la sconfitta del gigante Golia.

Caro Montini – 23 Tra le lettere dall’archivio privato della famiglia c’è anche la ricetta della cotognata inviata all’amica Teresa: documentario che traccia un ritratto personale, intimo e inedito di Papa Giovanni Battista Montini.

Martedì 4 agosto

Bel tempo si spera – 9.10 Programma che apre la mattinata di Tv2000 con tante storie e ospiti: attualità e costume, economia e volontariato, spettacolo, arte, musica, feste popolari e collegamenti quotidiani da tutte le regioni.

Il mio medico – 10 Programma di informazione medica. Consigli utili e pratici per diffondere una cultura della salute: novità scientifiche, mediche e sanitarie con luminari in collegamento dagli ospedali d’Italia.

Quel che passa il convento – 11 Cooking show. Ogni giorno si propongono ricette della tradizione, tipicità regionali e rivisitazione di piatti della cucina italiana. Dall’antipasto al dolce un menù completo con i sapori d’Italia.

L’ora solare – 14 Tiziana Ronzio, nominata Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, racconta il suo impegno nella riqualificazione del quartiere Tor Bella Monaca (Roma) con l’Associazione ‘Tor più Bella’.

Siamo noi – 15.20 Programma di approfondimento sull’Italia che cambia, che costruisce il bene comune e cerca di rialzarsi dalle disastrose conseguenze socio economiche causate dalla pandemia. Al centro il territorio.

Terra nostra – 16 Una storia d’amore travagliata al centro della telenovela brasiliana, scritta dal giornalista Benedito Ruy Barbosa. Fanno da sfondo le condizioni sociali degli emigrati italiani di fine Ottocento.

Il diario di Papa Francesco – 17.30 La prima udienza generale e il primo viaggio, a Lampedusa, che lancia uno dei temi centrali del pontificato: l’accoglienza dei migranti. E poi la prima GMG da Pontefice, a Rio de Janeiro.

This is us – 21.10 Tre fratelli diversi tra loro, ma uniti da un forte legame: la storia della famiglia Pearson rivela come anche gli eventi più piccoli abbiano un impatto sul futuro. Con Milo Ventimiglia e Mandy Moore.

Mercoledì 5 agosto

Bel tempo si spera – 9.10 Programma che apre la mattinata di Tv2000 con tante storie e ospiti: attualità e costume, economia e volontariato, spettacolo, arte, musica, feste popolari e collegamenti quotidiani da tutte le regioni.

Papa udienza generale – 9.30 Udienza generale di Papa Francesco

Il mio medico – 10.30 Programma di informazione medica. Consigli utili e pratici per diffondere una cultura della salute: novità scientifiche, mediche e sanitarie con luminari in collegamento dagli ospedali d’Italia.

Quel che passa il convento – 11 Cooking show. Ogni giorno si propongono ricette della tradizione, tipicità regionali e rivisitazione di piatti della cucina italiana. Dall’antipasto al dolce un menù completo con i sapori d’Italia.

L’ora solare – 14 Lia Levi, scrittrice della memoria ebraica, si racconta. Poi Andrea Scherini, da impiegato a Guida Alpina: con il suo Nepal, lupo cecoslovacco, ha raggiunto diverse cime oltre i quattromila metri.

Siamo noi – 15.20 Programma di approfondimento sull’Italia che cambia, che costruisce il bene comune e cerca di rialzarsi dalle disastrose conseguenze socio economiche causate dalla pandemia. Al centro il territorio.

Terra nostra – 16 Una storia d’amore travagliata al centro della telenovela brasiliana, scritta dal giornalista Benedito Ruy Barbosa. Fanno da sfondo le condizioni sociali degli emigrati italiani di fine Ottocento.

Prega con noi, Rosario da Aosta – 21 Il Rosario dalla Cattedrale Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista di Aosta presieduto da mons. Franco Lovignana, vescovo di Aosta.

Io Credo – 21.50 Dopo le riflessioni di Papa Francesco, ospite Giovanni Bachelet, figlio di Vittorio, assassinato dalle Brigate Rosse. Poi la storia della cooperativa Pietra di Scarto a Cerignola che dà lavoro ai detenuti.

Soul – 22.50 Prete, scienziato e docente: mons. Fiorenzo Facchini, novant’anni. Studioso dell’evoluzione dell’uomo, in cerca di un senso e di Dio, difensore della vita e dell’armonia tra scienza e fede.

Giovedì 6 agosto

Bel tempo si spera – 9.10 Programma che apre la mattinata di Tv2000 con tante storie e ospiti: attualità e costume, economia e volontariato, spettacolo, arte, musica, feste popolari e collegamenti quotidiani da tutte le regioni.

Il mio medico – 10 Programma di informazione medica. Consigli utili e pratici per diffondere una cultura della salute: novità scientifiche, mediche e sanitarie con luminari in collegamento dagli ospedali d’Italia.

Quel che passa il convento – 11 Cooking show. Ogni giorno si propongono ricette della tradizione, tipicità regionali e rivisitazione di piatti della cucina italiana. Dall’antipasto al dolce un menù completo con i sapori d’Italia.

L’ora solare – 14 Paolo Borrometi racconta le storie degli italiani impegnati nella lotta contro le mafie: con lui, in collegamento da Palermo, Tina Montinaro, vedova di Antonio, caposcorta del giudice Giovanni Falcone.

Siamo noi – 15.20 Programma di approfondimento sull’Italia che cambia, che costruisce il bene comune e cerca di rialzarsi dalle disastrose conseguenze socio economiche causate dalla pandemia. Al centro il territorio.

Terra nostra – 16 Una storia d’amore travagliata al centro della telenovela brasiliana, scritta dal giornalista Benedito Ruy Barbosa. Fanno da sfondo le condizioni sociali degli emigrati italiani di fine Ottocento.

Il diario di Papa Francesco – 17.30 Tra le tappe: la veglia di preghiera per la pace in Siria, la sera del 7 settembre 2013. Poi la visita a Cagliari, dove affronta il tema del diritto al lavoro, e ad Assisi, da santo di cui ha scelto il nome.

Dear Frankie – 21.10 Frankie ha nove anni ed è non udente. Vive con la nonna e la madre. Non vede il padre da anni ma intrattiene con lui, marinaio, un rapporto epistolare molto intenso. Ma non conosce la verità…

Venerdì 7 agosto

Bel tempo si spera – 9.10 Programma che apre la mattinata di Tv2000 con tante storie e ospiti: attualità e costume, economia e volontariato, spettacolo, arte, musica, feste popolari e collegamenti quotidiani da tutte le regioni.

Il mio medico – 10 Programma di informazione medica. Consigli utili e pratici per diffondere una cultura della salute: novità scientifiche, mediche e sanitarie con luminari in collegamento dagli ospedali d’Italia.

Quel che passa il convento – 11 Cooking show. Ogni giorno si propongono ricette della tradizione, tipicità regionali e rivisitazione di piatti della cucina italiana. Dall’antipasto al dolce un menù completo con i sapori d’Italia.

L’ora solare – 14 Ramona e Luca raccontano l’incontro di loro figlio Lorenzo con Papa Francesco, avvenuto dopo che il bambino ha subito un trapianto di fegato. Poi intervista alla giornalista sotto scorta Federica Angeli.

Siamo noi – 15.20 Programma di approfondimento sull’Italia che cambia, che costruisce il bene comune e cerca di rialzarsi dalle disastrose conseguenze socio economiche causate dalla pandemia. Al centro il territorio.

Terra nostra – 16 Una storia d’amore travagliata al centro della telenovela brasiliana, scritta dal giornalista Benedito Ruy Barbosa. Fanno da sfondo le condizioni sociali degli emigrati italiani di fine Ottocento.

Il diario di Papa Francesco – 17.30 L’incontro con i preti della diocesi di Roma, poi due momenti importantissimi: la canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II e il viaggio in terra Santa, carico di significati ecumenici.

Buonasera dottore – 21.10 Programma di medicina in prima serata. Tra i temi: contrastare il reflusso senza ricorrere ai farmaci; analisi e controlli per mantenere sotto controllo la tiroide; la pasta che previene l’infarto.

Una corsa per la vita. Medici con l’Africa Cuamm – 22.30 In Sierra Leone per documentare il progetto dell’associazione Medici con l’Africa Cuamm: realizzare il primo servizio di emergenza, in un sistema sanitario ridotto al collasso dopo l’epidemia di Ebola.

Sabato 8 agosto

La cantastorie – 10.30 Martina Folena, accompagnata dalle musiche di Mario Incudine, racconta ai bambini le fiabe più belle: popolari e classiche, che appartengono al patrimonio regionale d’Italia e di tutto il mondo.

Borghi d’Italia – 14.25 San Donato Val di Comino, in provincia di Frosinone: borgo medievale arroccato ai piedi dei monti del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. La storia, la tradizione e le bellezze architettoniche e naturali.

Sulla strada – 15.20 Venti minuti dedicati al Vangelo della domenica, con il teologo francescano padre Giulio Michelini. Al centro della liturgia il noto episodio in cui Gesù, camminando sulle acque, esorta i discepoli ad avere fede.

Soul – 20.50 Ospite Giuseppe Conte è una delle voci più alte della nostra poesia, traduttore raffinato, romanziere, un intellettuale come ce ne sono pochi, capace di ragionare sulle grandi domande dell’uomo e riscoprire la presenza del mito, del sacro, della natura.

Rebecca la prima moglie – 21.20 Film diretto da Alfred Hitchcock, tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice Daphne du Maurier. Vincitore di due Premi Oscar, tra cui quello per il miglior film. Con Laurence Olivier e Joan Fontaine.

Una donna alla casa bianca – 23.30 Serie tv americana con il Premio Oscar® Geena Davis nei panni della prima presidente degli Stati Uniti. Una donna, moglie e madre alla guida di uno dei Paesi più ricchi e influenti del mondo.

Domenica 9 agosto

Borghi d’Italia – 14.20 Casole d’Elsa, antico insediamento etrusco in provincia di Siena. La storia e la vita cittadina con il parroco e il sindaco, poi la tradizione, i prodotti tipici, e le bellezze architettoniche e naturali.

Soul – 20.30 Ospite Angelo Vescovi. Ha un curriculum da record, ed è un genio che ha scelto l’Italia. È un biologo di fama, direttore scientifico della Casa Sollievo della Sofferenza di san Giovanni Rotondo, della banca delle stampali cerebrali per curare malattie neurologiche, prima di tutti la Sla.

Nord e sud – 21.05 Patrick Swayze e Kirstie Alley sono tra i protagonisti della serie televisiva americana del 1985: attraverso i loro personaggi e i loro amori si raccontano gli antefatti della Guerra di secessione.

Lunedì 10 agosto

Bel tempo si spera – 9.10 Programma che apre la mattinata di Tv2000 con tante storie e ospiti: attualità e costume, economia e volontariato, spettacolo, arte, musica, feste popolari e collegamenti quotidiani da tutte le regioni.

Il mio medico – 10 Programma di informazione medica. Consigli utili e pratici per diffondere una cultura della salute: novità scientifiche, mediche e sanitarie con luminari in collegamento dagli ospedali d’Italia.

Quel che passa il convento – 11 Cooking show. Ogni giorno si propongono ricette della tradizione, tipicità regionali e rivisitazione di piatti della cucina italiana. Dall’antipasto al dolce un menù completo con i sapori d’Italia.

Siamo noi – 15.20 Programma di approfondimento sull’Italia che cambia, che costruisce il bene comune e cerca di rialzarsi dalle disastrose conseguenze socio economiche causate dalla pandemia. Al centro il territorio.

Terra nostra – 16 Una storia d’amore travagliata al centro della telenovela brasiliana, scritta dal giornalista Benedito Ruy Barbosa. Fanno da sfondo le condizioni sociali degli emigrati italiani di fine Ottocento.

Il diario di Papa Francesco – 17.30 L’ incontro ecumenico con il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo, sulle orme dei predecessori: Paolo VI e Atenagora che proprio a Gerusalemme 50 anni prima si erano incontrati per la prima volta.

Fratello sole, sorella luna – 21.10 Candidata agli Oscar e vincitrice di un Nastro d’argento e di un David, la storia di san Francesco reinterpretata da Franco Zeffirelli. Un’ allegoria della contestazione giovanile degli anni Settanta.

Una sola moltitudine. Santa Chiara – 23.35 Documentario. La vita di Chiara d’Assisi ricostruita attraverso l’interpretazione di attori in costume. Poi il racconto delle clarisse che oggi seguono la via che la santa ha tracciato nel Milleduecento.

Martedì 11 agosto

Bel tempo si spera – 9.10 Programma che apre la mattinata di Tv2000 con tante storie e ospiti: attualità e costume, economia e volontariato, spettacolo, arte, musica, feste popolari e collegamenti quotidiani da tutte le regioni.

Il mio medico – 10 Programma di informazione medica. Consigli utili e pratici per diffondere una cultura della salute: novità scientifiche, mediche e sanitarie con luminari in collegamento dagli ospedali d’Italia.

Quel che passa il convento – 11 Cooking show. Ogni giorno si propongono ricette della tradizione, tipicità regionali e rivisitazione di piatti della cucina italiana. Dall’antipasto al dolce un menù completo con i sapori d’Italia.

L’ora solare – 14 Ospiti: Anna Moroni, cuoca della tv italiana, e Bianca Stancanelli, la giornalista che ha raccontato la la storia di Soumaila Sacko, bracciante e attivista per i diritti dei lavoratori agricoli ucciso nel 2018.

Siamo noi – 15.20 Programma di approfondimento sull’Italia che cambia, che costruisce il bene comune e cerca di rialzarsi dalle disastrose conseguenze socio economiche causate dalla pandemia. Al centro il territorio.

Terra nostra – 16 Una storia d’amore travagliata al centro della telenovela brasiliana, scritta dal giornalista Benedito Ruy Barbosa. Fanno da sfondo le condizioni sociali degli emigrati italiani di fine Ottocento.

Il diario di Papa Francesco – 17.30 I viaggi del 2014: in Corea, primo viaggio in Asia; poi le visite in Albania e Turchia, con al centro il tema del dialogo interreligioso. Infine la visita al Parlamento europeo e al Consiglio d’Europa.

This is us – 21.10 Tre fratelli diversi tra loro, ma uniti da un forte legame: la storia della famiglia Pearson rivela come anche gli eventi più piccoli abbiano un impatto sul futuro. Con Milo Ventimiglia e Mandy Moore.

Mercoledì 12 agosto

Bel tempo si spera – 9.10 Programma che apre la mattinata di Tv2000 con tante storie e ospiti: attualità e costume, economia e volontariato, spettacolo, arte, musica, feste popolari e collegamenti quotidiani da tutte le regioni.

Papa udienza generale – 9.30 Udienza generale di Papa Francesco

Il mio medico – 10.30 Programma di informazione medica. Consigli utili e pratici per diffondere una cultura della salute: novità scientifiche, mediche e sanitarie con luminari in collegamento dagli ospedali d’Italia.

Quel che passa il convento – 11 Cooking show. Ogni giorno si propongono ricette della tradizione, tipicità regionali e rivisitazione di piatti della cucina italiana. Dall’antipasto al dolce un menù completo con i sapori d’Italia.

L’ora solare – 14 La nascita del programma Erasmus per gli studenti europei, con Sofia Corradi. Poi il racconto di Roberto, non vedente, che grazie al padre ha realizzato il suo sogno di viaggiare in tandem.

Siamo noi – 15.20 Programma di approfondimento sull’Italia che cambia, che costruisce il bene comune e cerca di rialzarsi dalle disastrose conseguenze socio economiche causate dalla pandemia. Al centro il territorio.

Terra nostra – 16 Una storia d’amore travagliata al centro della telenovela brasiliana, scritta dal giornalista Benedito Ruy Barbosa. Fanno da sfondo le condizioni sociali degli emigrati italiani di fine Ottocento.

Prega con noi, Rosario da Albano Laziale – 21 Il Rosario dal Santuario di Santa Maria della Rotonda in Albano Laziale presieduto da mons. Marcello Semeraro, vescovo di Albano

Io Credo – 21.50 Dopo le riflessioni di Papa Francesco, ospite lo chef Massimo Bottura. Poi la storia di Matteo Cavagnini, capitano del Santa Lucia Basket, squadra formata da atleti in carrozzina.

Soul – 22.50 Padre Ibrahim Faltas: francescano nato e cresciuto in Egitto, parroco a Gerusalemme. A lui si deve la liberazione della Basilica della Natività occupata, nel 2002, e dello status quo oggi a Betlemme.

Giovedì 13 agosto

Bel tempo si spera – 9.10 Programma che apre la mattinata di Tv2000 con tante storie e ospiti: attualità e costume, economia e volontariato, spettacolo, arte, musica, feste popolari e collegamenti quotidiani da tutte le regioni.

Il mio medico – 10 Programma di informazione medica. Consigli utili e pratici per diffondere una cultura della salute: novità scientifiche, mediche e sanitarie con luminari in collegamento dagli ospedali d’Italia.

Quel che passa il convento – 11 Cooking show. Ogni giorno si propongono ricette della tradizione, tipicità regionali e rivisitazione di piatti della cucina italiana. Dall’antipasto al dolce un menù completo con i sapori d’Italia.

Siamo noi – 15.20 Programma di approfondimento sull’Italia che cambia, che costruisce il bene comune e cerca di rialzarsi dalle disastrose conseguenze socio economiche causate dalla pandemia. Al centro il territorio.

Terra nostra – 16 Una storia d’amore travagliata al centro della telenovela brasiliana, scritta dal giornalista Benedito Ruy Barbosa. Fanno da sfondo le condizioni sociali degli emigrati italiani di fine Ottocento.

Il diario di Papa Francesco – 17.30 Viaggi in Sri Lanka, Paese a maggioranza Buddista, e Filippine, con maggioranza cristiana. Paesi segnati da due disastri naturali: lo Tsunami in Sri Lanka e l’uragano Yolanda nelle Filippine.

Adam – 21.10 Storia di un’amicizia atipica tra un brillante ingegnere elettronico appassionato di astronomia, con la sindrome di Asperger, e Beth Buchwald, una scrittrice in erba. Di Max Mayer

Venerdì 14 agosto

Bel tempo si spera – 9.10 Programma che apre la mattinata di Tv2000 con tante storie e ospiti: attualità e costume, economia e volontariato, spettacolo, arte, musica, feste popolari e collegamenti quotidiani da tutte le regioni.

Il mio medico – 10 Programma di informazione medica. Consigli utili e pratici per diffondere una cultura della salute: novità scientifiche, mediche e sanitarie con luminari in collegamento dagli ospedali d’Italia.

Quel che passa il convento – 11 Cooking show. Ogni giorno si propongono ricette della tradizione, tipicità regionali e rivisitazione di piatti della cucina italiana. Dall’antipasto al dolce un menù completo con i sapori d’Italia.

Siamo noi – 15.20 Programma di approfondimento sull’Italia che cambia, che costruisce il bene comune e cerca di rialzarsi dalle disastrose conseguenze socio economiche causate dalla pandemia. Al centro il territorio.

Terra nostra – 16 Una storia d’amore travagliata al centro della telenovela brasiliana, scritta dal giornalista Benedito Ruy Barbosa. Fanno da sfondo le condizioni sociali degli emigrati italiani di fine Ottocento.

Il diario di Papa Francesco – 17.30 Il forte legame di Papa Francesco con il popolo, molto evidente nei viaggi apostolici. Nel 2015 si reca a Napoli, a Sarajevo, in Sudamerica e precisamente in Ecuador, e poi Bolivia e Paraguay.

Buonasera dottore – 21.10 Programma di medicina in prima serata. Ospite d’eccezione Giusy Versace. Tra gli argomenti: utilizzo e proprietà dello zenzero nella cucina italiana, diverticolite, problemi di vista negli anziani, mal di schiena.

I misteri di Maria – 22.40 Maria, semplice ragazza chiamata da Dio, diventa progressivamente consapevole della propria missione di madre di Cristo e dell’umanità. Documentario di Fabio Andriola e Alessandra Gigante.

Sabato 15 agosto

La cantastorie – 10.30 Martina Folena, accompagnata dalle musiche di Mario Incudine, racconta ai bambini le fiabe più belle: popolari e classiche, che appartengono al patrimonio regionale d’Italia e di tutto il mondo.

Borghi d’Italia – 14.25 Capoluoghi – Cesena: alla scoperta del centro storico, la cattedrale, la rocca e la biblioteca malatestiana, il teatro Bonci, l’abbazia benedettina di Santa Maria del Monte, la chiesa di Santa Cristina e la villa Silvia – Carducci, dove è allestito l’originale museo degli strumenti musicali meccanici.

Sulla strada – 15.20 Venti minuti dedicati al Vangelo della domenica, con il teologo francescano padre Giulio Michelini.

Soul – 20.50 Ospite Bepi De Marzi, musicista, compositore, direttore di coro, fondatore e maestro dei leggendari Crodaioli, forse il coro più noto in Italia e all’estero per diffondere la tradizione del canto popolare.

Maria Madre di Gesù – 21.20 La vita di Gesù attraverso gli occhi della madre Maria, dall’incontro con l’Arcangelo Gabriele, alla crocifissione, fino alla resurrezione. Film diretto da Kevin Connor con Christian Bale e Pernilla August.

Una donna alla casa bianca – 23.45 Serie tv americana con il Premio Oscar® Geena Davis nei panni della prima presidente degli Stati Uniti. Una donna, moglie e madre alla guida di uno dei Paesi più ricchi e influenti del mondo.

Domenica 16 agosto

Borghi d’Italia – 14.20 Nel cuore del Parco Nazionale della Majella, alla scoperta di Palena (Chieti) con il borgo antico, le chiese, il teatro, il castello ducale, il pregiato museo geopaleontologico dell’Alto Aventino, la pinacoteca, la mostra fotografica e l’Oasi Faunistica dell’orso bruno.

Soul – 20.30 Ospite Adrien Candiard è giovane, brillante, coltissimo. Un abito bianco da domenicano, per uno dei più autorevoli studiosi dell’Islam, dell’Istituto di Studi orientali de Il Cairo: la città che l’ha accolto, dopo Parigi, dove ha lasciato una carriera avviatissima in politica, nello staff di Dominique Strauss-Kahn, quando si candidava alla carica di Primo Ministro.

Nord e sud – 21.10 Patrick Swayze e Kirstie Alley sono tra i protagonisti della serie televisiva americana del 1985: attraverso i loro personaggi e i loro amori si raccontano gli antefatti della Guerra di secessione.

Lunedì 17 agosto

Bel tempo si spera – 9.10 Programma che apre la mattinata di Tv2000 con tante storie e ospiti: attualità e costume, economia e volontariato, spettacolo, arte, musica, feste popolari e collegamenti quotidiani da tutte le regioni.

Il mio medico – 10 Programma di informazione medica. Consigli utili e pratici per diffondere una cultura della salute: novità scientifiche, mediche e sanitarie con luminari in collegamento dagli ospedali d’Italia.

Quel che passa il convento – 11 Cooking show. Ogni giorno si propongono ricette della tradizione, tipicità regionali e rivisitazione di piatti della cucina italiana. Dall’antipasto al dolce un menù completo con i sapori d’Italia.

Siamo noi – 15.20 Si racconta, anche attraverso testimonianze dal territorio, l’Italia che cambia, che costruisce il bene comune e cerca di rialzarsi dalle disastrose conseguenze socio economiche causate dalla pandemia.

Terra nostra – 16 Una storia d’amore travagliata al centro della telenovela brasiliana, scritta dal giornalista Benedito Ruy Barbosa. Fanno da sfondo le condizioni sociali degli emigrati italiani di fine Ottocento.

Il diario di Papa Francesco – 17.30 Francesco costruttore di un ponte di pace: nel settembre 2015 si reca a Cuba dove si svolge anche un incontro privato con Fidel Castro, e poi negli Stati Uniti dove incontra il Congresso e Obama.

La tunica – 21.10 La tunica che ha avvolto il corpo di Cristo prima della crocifissione è stata vinta ai dadi da Marcello Gallio, che quando la indossa è colto da un malore. Film di Henry Koster con Richard Burton e Jean Simmons

Laura una vita straordinaria – 23.40 Laura Montoya: prima santa colombiana. Poco si conosce della sua vita e del suo lavoro; molti la percepiscono come una donna al servizio di Dio, ma Laura era molto di più, era una donna che ha combattuto instancabilmente per cambiare la concezione di un paese profondamente egoista e sessista.

Martedì 18 agosto 2020

Bel tempo si spera – 9.10 Programma che apre la mattinata di Tv2000 con tante storie e ospiti: attualità e costume, economia e volontariato, spettacolo, arte, musica, feste popolari e collegamenti quotidiani da tutte le regioni.

Il mio medico – 10 Programma di informazione medica. Consigli utili e pratici per diffondere una cultura della salute: novità scientifiche, mediche e sanitarie con luminari in collegamento dagli ospedali d’Italia.

Quel che passa il convento – 11 Cooking show. Ogni giorno si propongono ricette della tradizione, tipicità regionali e rivisitazione di piatti della cucina italiana. Dall’antipasto al dolce un menù completo con i sapori d’Italia.

Siamo noi – 15.20 Si racconta, anche attraverso testimonianze dal territorio, l’Italia che cambia, che costruisce il bene comune e cerca di rialzarsi dalle disastrose conseguenze socio economiche causate dalla pandemia.

Terra nostra – 16 Una storia d’amore travagliata al centro della telenovela brasiliana, scritta dal giornalista Benedito Ruy Barbosa. Fanno da sfondo le condizioni sociali degli emigrati italiani di fine Ottocento.

Il diario di Papa Francesco – 17.30 Due appuntamenti: la visita alla Sinagoga di Roma, e, a Cuba, l’incontro con Kirill, patriarca di Mosca e di tutta la Russia: per la prima volta nella storia il Papa e il capo della Chiesa Russa si incontrano.

This is us – 21.10 Tre fratelli diversi tra loro, ma uniti da un forte legame: la storia della famiglia Pearson rivela come anche gli eventi più piccoli abbiano un impatto sul futuro. Con Milo Ventimiglia e Mandy Moore.