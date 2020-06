Rai2: Tg2 Dossier racconta “Sordi, l’italiano”

Roma, 5 giu. (askanews) – Sabato 6 giugno alle 23.30 a Tg2 Dossier “Sordi, l’italiano”, a cento anni dalla nascita di un interprete geniale e tra i più amati che ha rappresentato tutti i volti dell’Italia, che ha rivoluzionato il modo di far ridere.

“Rappresentando gli italiani, ho rappresentato anche i difetti, gli aspetti negativi e forse si ricordano di più quest’ultimi, ma io ho amato tutti i miei personaggi. Ho amato gli italiani e ho amato l’Italia. Sempre”. Così Sordi si raccontava in un’intervista al Tg2 per i suoi 80 anni.

Scopriremo la splendida villa di Alberto Sordi che, per volontà della sorella Aurelia, è diventata un museo. Sarà per la prima volta aperta al pubblico in occasione della mostra dedicata proprio al centenario della nascita di Sordi. Mostra rinviata a metà settembre a causa dell’emergenza Coronavirus. Era prevista a marzo inizialmente ed ha già avuto oltre 15mila prenotazioni. Villa acquistata nella zona delle Terme di Caracalla a Roma nel 1954. All’interno Sordi fece costruire un teatrino dove organizzava feste, spettacoli e proiezioni con gli amici tra i quali Vittorio De Sica, Anna Magnani, Monica Vitti. Questo fino al 1972, anno della morte della sorella Savina. Dopo la villa diventa una sorta di rifugio, al quale avranno accesso soltanto pochissime persone. Nel Dossier le testimonianze e i ricordi di chi lo ha conosciuto bene. Per Carlo Verdone Sordi “non era imitabile, era una maschera unica irripetibile e senza eredi. Lo guardavi e rimanevi incantato dalla sua arte, che era molto all’avanguardia per l’epoca, soprattutto per i primi film, quelli in bianco e nero”.