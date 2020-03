Roma, 29 mar. (askanews) – Da domani altri tre telegiornali regionali avranno la sottotitolazione per i non udenti. Pur in un momento storico senza precedenti, rileva la Rai con un comunicato, in cui il Servizio Pubblico sta impiegando ogni forza per garantire il regolare svolgimento di attività di informazione, educazione e intrattenimento, l’Azienda dà seguito positivo alla richiesta giunta da più parti a vantaggio dei telespettatori non udenti.