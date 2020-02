Gli aggiornamenti della Protezione civile sul Coronavirus, resi noti nel corso di due punti stampa ogni giorno alle 12 e alle 18 nella sede del Dipartimento di via Vitorchiano, saranno fruibili anche per un pubblico di non udenti.

L’interprete LIS tradurrà gli interventi del commissario straordinario Angelo Borrelli e delle altre autorità che prenderanno parte alle conferenze stampa, nella Lingua dei Segni (Info ENS)

L’iniziativa è stata adottata di concerto con l’ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della presidenza del Consiglio.