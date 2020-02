Si comincia venerdì 21 alle 18.55. Sarà il primo notiziario locale in onda su un’emittente della nostra regione. I dettagli nell’anticipazione di Buongiorno Reggio

REGGIO EMILIA – Un telegiornale locale per i non udenti. E’ il progetto che diventa realtà su Telereggio a partire da venerdì prossimo 21 febbraio quando, alle 18.55, andrà in onda il primo appuntamento fisso settimanale con un breve notiziario nella lingua italiana dei segni. I dettagli sono stati illustrati questa mattina a Buongiorno Reggio.

Ospite della trasmissione, Valeria Versienti, presidente dell’Ente Nazionale Sordi di Reggio Emilia, ha sottolineato come si tratti della prima esperienza di questo tipo nella nostra regione. Al momento infatti nessun telegiornale locale provinciale è mai andato in onda nella lingua italiana dei segni.

Sul territorio reggiano sono circa trecento le persone sorde, 170 delle quali socie dell’Ens. Il progetto, reso possibile grazie anche a un contributo della Fondazione Manodori, è stato pensato per avere una risonanza regionale. Le repliche del programma sono sabato alle 12.30 e domenica alle 19.15.

