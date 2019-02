Una festa davvero per tutti. Anche quest’anno, come già accaduto per le passate edizioni, tutte e cinque le serate della 69ma edizione del Festival di Sanremo saranno interamente sottotitolate, in diretta, da una squadra di produzione sottotitoli dell’area Accessibilità di Pubblica Utilità, nello Studio di Saxa Rubra a Roma, per consentire la fruizione dello spettacolo anche ai telespettatori non udenti.

Il servizio, gratuito, è alla pagina 777 del Televideo. Saranno circa 25 le ore complessive sottotitolate, in un lavoro che nella fase preparatoria ha coinvolto nelle due settimane precedenti l’intera struttura produttiva di sottotitoli, per predisporre i testi delle canzoni in gara e renderli pienamente accessibili all’utenza e fedeli alle esibizioni in onda, anche grazie al supporto dei consulenti musicali che hanno garantito una fedele sincronia durante la messa in onda in diretta da studio.

La sottotitolazione live dei grandi eventi Rai, come il Festival di Sanremo, rappresenta un’importante produzione parallela, garantita dagli operatori dell’area Accessibilità di Rai Pubblica Utilità, che per i non udenti fa la differenza e testimonia il ruolo della RAI come broadcaster di Servizio Pubblico

