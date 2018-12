È disponibile un cofanetto unico con la serie completa in DVD di Sex and the City. Scopri di più sul cofanetto!

Per sei stagioni le protagoniste di Sex and the City hanno fatto impazzire generazioni intere. Cosa c’è di meglio che riguardare tutte le stagioni e avere un esclusivo e bellissimo cofanetto dove custodirle tutte? È disponibile per l’acquisto il cofanetto contenente la serie completa di Sex And The City.

Il cofanetto è suddiviso in sei box, ognuna per stagione, contenenti in totale ben 17 dischi per tutti i 94 episodi che compongono la serie.

I DVD sono visibili in lingua italiana, tedesca, inglese, francese e spagnola e ovviamente con i sottotitoli per non udenti.

Nei DVD, inoltre, è possibile trovare anche dei contenuti speciali, degni di un vero fan della serie.

Sex And The City trama della serie

Carrie Bradshow e le sue amiche, Samanta, Miranda e Charlotte sono donne profondamente diverse, legate però da una speciale amicizia nata quando l’editorialista Carrie, la cinica Miranda, la romantica Charlotte e l’irresistibile Samantha si trovano a dover affrontare la vita da single a Manhattan.

Le stagioni, quindi, proseguono tra avventure, relazioni, amori di queste quattro donne che vivono nella grande mela.

La serie, una volta conclusasi, è stata seguita da ben due film (il terzo era in progetto ma non è poi più stato realizzato) che hanno completato il ciclo dei rapporti delle quattro protagoniste, dando a Carrie il suo atteso lieto fine

Acquista su Amazon.it

https://www.tvserial.it